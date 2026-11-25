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Минфин сократит программу заимствований на 2026 год, заявил Силуанов
Минфин сократит программу заимствований на 2026 год, заявил Силуанов - 25.11.2026, ПРАЙМ
Минфин сократит программу заимствований на 2026 год, заявил Силуанов
Минфин России планирует сократить программу заимствований на 2026 год с учетом ожидающихся в конце года дополнительных доходов бюджета, сообщил журналистам... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:35+0300
2026-11-25T12:35+0300
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финансы
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России планирует сократить программу заимствований на 2026 год с учетом ожидающихся в конце года дополнительных доходов бюджета, сообщил журналистам вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
"Наши планы будут скорректированы в меньшую сторону, но все равно мы будем заимствовать", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о выполнении программы заимствований в текущем году.
При этом он уточнил, что заимствования в текущем году продолжатся, но полностью запланированный объем привлечен не будет.
"Не на всю сумму, а с учетом допдоходов, которые мы ожидаем", - указал Силуанов.
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финансы, россия, антон силуанов, минфин рф, минфин
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России планирует сократить программу заимствований на 2026 год с учетом ожидающихся в конце года дополнительных доходов бюджета, сообщил журналистам вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
"Наши планы будут скорректированы в меньшую сторону, но все равно мы будем заимствовать", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о выполнении программы заимствований в текущем году.
При этом он уточнил, что заимствования в текущем году продолжатся, но полностью запланированный объем привлечен не будет.
"Не на всю сумму, а с учетом допдоходов, которые мы ожидаем", - указал Силуанов.