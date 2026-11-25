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Минфин сократит программу заимствований на 2026 год, заявил Силуанов

Минфин сократит программу заимствований на 2026 год, заявил Силуанов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Минфин сократит программу заимствований на 2026 год, заявил Силуанов

Минфин России планирует сократить программу заимствований на 2026 год с учетом ожидающихся в конце года дополнительных доходов бюджета, сообщил журналистам... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:35+0300

2026-11-25T12:35+0300

2026-11-25T12:35+0300

финансы

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России планирует сократить программу заимствований на 2026 год с учетом ожидающихся в конце года дополнительных доходов бюджета, сообщил журналистам вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. "Наши планы будут скорректированы в меньшую сторону, но все равно мы будем заимствовать", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о выполнении программы заимствований в текущем году. При этом он уточнил, что заимствования в текущем году продолжатся, но полностью запланированный объем привлечен не будет. "Не на всю сумму, а с учетом допдоходов, которые мы ожидаем", - указал Силуанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, антон силуанов, минфин рф, минфин