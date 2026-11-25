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Минфин предложил повысить с 2027 года пошлину на деликатесы
Минфин предложил повысить с 2027 года пошлину на деликатесы - 25.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил повысить с 2027 года пошлину на деликатесы
Минфин России предложил повысить с 1 января 2027 года пошлину на деликатесы, включая морепродукты, пармезан, хамон, трюфели и ряд других, сообщил журналистам... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:15+0300
2026-11-25T13:15+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил повысить с 1 января 2027 года пошлину на деликатесы, включая морепродукты, пармезан, хамон, трюфели и ряд других, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.
Ранее в ноябре Сазанов говорил, что Минфин в ближайшее время внесет в правительство проект акта о повышении ставок ввозных пошлин в отношении деликатесов из недружественных стран, мера может вступить в силу не позднее начала 2027 года.
"Мы исходим из того, что с 1 января 2027 года должна заработать (повышенная пошлина на деликатесы - ред)", - сказал он.
Сейчас проект соответствующего постановления правительства, по его словам, рассматривается комиссией по законодательной деятельности в кабмине.
"Мы предложили 15%", - сообщил Сазанов, отвечая на вопрос о размере пошлины.
Конкретный перечень продуктов, которые попадут под обложение повышенной пошлиной, будет определен позже. "На подкомиссии будут все предложения, которые звучали", - уточнил замминистра.
В Совете Федерации при обсуждении бюджета на 2027-2029 годы предложили вывести из-под льготного налогообложения морские деликатесы, пармезан, хамон и трюфели и морские деликатесы, а полученные за счет этой меры дополнительные доходы направить на социальную сферу.
Сейчас эти товары облагаются по льготной ставке НДС 10%.
В Минфине не поддержали повышение налога, но предложили решить вопрос иначе - через повышение импортной пошлины.
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бизнес, россия, алексей сазанов, минфин, минфин рф, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Алексей Сазанов, Минфин, Минфин РФ, Совет Федерации
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил повысить с 1 января 2027 года пошлину на деликатесы, включая морепродукты, пармезан, хамон, трюфели и ряд других, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.
Ранее в ноябре Сазанов говорил, что Минфин в ближайшее время внесет в правительство проект акта о повышении ставок ввозных пошлин в отношении деликатесов из недружественных стран, мера может вступить в силу не позднее начала 2027 года.
"Мы исходим из того, что с 1 января 2027 года должна заработать (повышенная пошлина на деликатесы - ред)", - сказал он.
Сейчас проект соответствующего постановления правительства, по его словам, рассматривается комиссией по законодательной деятельности в кабмине.
"Мы предложили 15%", - сообщил Сазанов, отвечая на вопрос о размере пошлины.
Конкретный перечень продуктов, которые попадут под обложение повышенной пошлиной, будет определен позже. "На подкомиссии будут все предложения, которые звучали", - уточнил замминистра.
В Совете Федерации при обсуждении бюджета на 2027-2029 годы предложили вывести из-под льготного налогообложения морские деликатесы, пармезан, хамон и трюфели и морские деликатесы, а полученные за счет этой меры дополнительные доходы направить на социальную сферу.
Сейчас эти товары облагаются по льготной ставке НДС 10%.
В Минфине не поддержали повышение налога, но предложили решить вопрос иначе - через повышение импортной пошлины.