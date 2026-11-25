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Минфин предложил повысить с 2027 года пошлину на деликатесы

Минфин предложил повысить с 2027 года пошлину на деликатесы - 25.11.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил повысить с 2027 года пошлину на деликатесы

Минфин России предложил повысить с 1 января 2027 года пошлину на деликатесы, включая морепродукты, пармезан, хамон, трюфели и ряд других, сообщил журналистам... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:15+0300

2026-11-25T13:15+0300

2026-11-25T13:15+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил повысить с 1 января 2027 года пошлину на деликатесы, включая морепродукты, пармезан, хамон, трюфели и ряд других, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов. Ранее в ноябре Сазанов говорил, что Минфин в ближайшее время внесет в правительство проект акта о повышении ставок ввозных пошлин в отношении деликатесов из недружественных стран, мера может вступить в силу не позднее начала 2027 года. "Мы исходим из того, что с 1 января 2027 года должна заработать (повышенная пошлина на деликатесы - ред)", - сказал он. Сейчас проект соответствующего постановления правительства, по его словам, рассматривается комиссией по законодательной деятельности в кабмине. "Мы предложили 15%", - сообщил Сазанов, отвечая на вопрос о размере пошлины. Конкретный перечень продуктов, которые попадут под обложение повышенной пошлиной, будет определен позже. "На подкомиссии будут все предложения, которые звучали", - уточнил замминистра. В Совете Федерации при обсуждении бюджета на 2027-2029 годы предложили вывести из-под льготного налогообложения морские деликатесы, пармезан, хамон и трюфели и морские деликатесы, а полученные за счет этой меры дополнительные доходы направить на социальную сферу. Сейчас эти товары облагаются по льготной ставке НДС 10%. В Минфине не поддержали повышение налога, но предложили решить вопрос иначе - через повышение импортной пошлины.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, алексей сазанов, минфин, минфин рф, совет федерации