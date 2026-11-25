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Минфин разместил ОФЗ серии 26239 на 75,2 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ серии 26239 на 75,2 миллиарда рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ серии 26239 на 75,2 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:23+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 75,173 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 99,034 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 72,2861% от номинала, средневзвешенная цена - 72,301% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,05% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,05% годовых. Выручка от размещения - 56,057 миллиарда рублей.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - добавило министерство.
На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
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рынок, финансы, россия, минфин, минфин рф
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 75,173 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 99,034 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 72,2861% от номинала, средневзвешенная цена - 72,301% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,05% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,05% годовых. Выручка от размещения - 56,057 миллиарда рублей.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - добавило министерство.
На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.