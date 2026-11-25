https://1prime.ru/20261125/minfin-875550376.html

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 20,57 миллиарда рублей

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 20,57 миллиарда рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 20,57 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:08+0300

2026-11-25T17:08+0300

2026-11-25T17:08+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 20,571 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 44,015 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 55,9554% от номинала, средневзвешенная цена - 55,9872% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,78% годовых, средневзвешенная доходность - 16,77% годовых. Выручка от размещения - 11,935 миллиарда рублей. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - добавило министерство. На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 75,173 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 99,034 миллиарда.

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