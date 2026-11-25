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Минфин разместил ОФЗ двух выпусков совокупно на 95,7 млрд рублей

Минфин разместил ОФЗ двух выпусков совокупно на 95,7 млрд рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ двух выпусков совокупно на 95,7 млрд рублей

Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух выпусков совокупно на 95,7 миллиарда рублей по номиналу,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:15+0300

2026-11-25T18:15+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух выпусков совокупно на 95,7 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 75,173 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 99,034 миллиарда. Цена отсечения составила 72,2861% от номинала, средневзвешенная цена - 72,301% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,05% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,05% годовых. Выручка от размещения - 56,057 миллиарда рублей. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 20,571 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 44,015 миллиарда. Цена отсечения составила 55,9554% от номинала, средневзвешенная цена - 55,9872% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,78% годовых, средневзвешенная доходность - 16,77% годовых. Выручка от размещения - 11,935 миллиарда рублей. Поддержку долговому рынку оказало заявление вице-премьера - министра финансов России Антона Силуанова о планах по сокращению программы заимствований на 2026 год на фоне более высоких бюджетных доходов, что способствовало росту спроса на аукционах, говорит кредитный аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. "Тем не менее активность инвесторов сдерживала невысокая привлекательность выпусков: Минфин разместил давно обращающиеся бумаги, которые торгуются дороже сопоставимых выпусков", - добавил он. Минфин по итогам семи прошедших в октябре-ноябре аукционных дней разместил гособлигации на 858,6 миллиарда рублей, подсчитал главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Объем привлечения составил 686,4 миллиарда рублей, обеспечив на 28% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который установлен на уровне 2,45 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, россия, антон силуанов, минфин, минфин рф