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Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском бассейне
Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском бассейне - 25.11.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском бассейне
Минсельхоз России продлил запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне до конца следующего года, говорится в соответствующем приказе... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T18:48+0300
2026-11-25T18:48+0300
2026-11-25T18:48+0300
сельское хозяйство
россия
астраханская область
каспийское море
калмыкия
минсельхоз
росрыболовство
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России продлил запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне до конца следующего года, говорится в соответствующем приказе ведомства.
"Запретить с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г. промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волге и ее водотоках в границах Астраханской области", - говорится в документе.
Кроме того, запрет продлен до конца 2027 года и на вылов плотвы в водных объектах Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области.
Также до 15 февраля следующего года запрещен любительский вылов щуки в Каспии, Волге и ее водотоках в Калмыкии и Астраханской области.
В октябре прошлого года Минсельхоз продлил до конца 2026 года запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Калмыкии и в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы.
В сентябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о планах продлить запрет на вылов воблы на следующий год.
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сельское хозяйство, россия, астраханская область, каспийское море, калмыкия, минсельхоз, росрыболовство
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Астраханская область, Каспийское море, Калмыкия, Минсельхоз, Росрыболовство
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России продлил запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне до конца следующего года, говорится в соответствующем приказе ведомства.
"Запретить с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г. промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волге и ее водотоках в границах Астраханской области", - говорится в документе.
Кроме того, запрет продлен до конца 2027 года и на вылов плотвы в водных объектах Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области.
Также до 15 февраля следующего года запрещен любительский вылов щуки в Каспии, Волге и ее водотоках в Калмыкии и Астраханской области.
В октябре прошлого года Минсельхоз продлил до конца 2026 года запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Калмыкии и в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы.
В сентябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о планах продлить запрет на вылов воблы на следующий год.