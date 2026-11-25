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Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском бассейне

Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском бассейне - 25.11.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском бассейне

Минсельхоз России продлил запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне до конца следующего года, говорится в соответствующем приказе... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:48+0300

2026-11-25T18:48+0300

2026-11-25T18:48+0300

сельское хозяйство

россия

астраханская область

каспийское море

калмыкия

минсельхоз

росрыболовство

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России продлил запрет на вылов воблы в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне до конца следующего года, говорится в соответствующем приказе ведомства. "Запретить с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г. промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волге и ее водотоках в границах Астраханской области", - говорится в документе. Кроме того, запрет продлен до конца 2027 года и на вылов плотвы в водных объектах Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области. Также до 15 февраля следующего года запрещен любительский вылов щуки в Каспии, Волге и ее водотоках в Калмыкии и Астраханской области. В октябре прошлого года Минсельхоз продлил до конца 2026 года запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Калмыкии и в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы. В сентябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о планах продлить запрет на вылов воблы на следующий год.

астраханская область

каспийское море

калмыкия

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сельское хозяйство, россия, астраханская область, каспийское море, калмыкия, минсельхоз, росрыболовство