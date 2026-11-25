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Минторг США улучшил оценку роста ВВП страны в III квартале до 4,3%

Минторг США улучшил оценку роста ВВП страны в III квартале до 4,3% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Минторг США улучшил оценку роста ВВП страны в III квартале до 4,3%

Экономика США в третьем квартале, согласно второй, промежуточной оценке, выросла на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:50+0300

2026-11-25T16:50+0300

2026-11-25T17:15+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Экономика США в третьем квартале, согласно второй, промежуточной оценке, выросла на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Показатель в 4,3% является самым высоким с третьего квартала 2023 года. Первая оценка предполагала увеличение американской экономики лишь на 3,4% в пересчете на год.В первом квартале 2026 года ВВП США поднялся на 2,5% в пересчете на год, во втором - на 2,2%.В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2025 года, американская экономика в третьем квартале увеличилась на 2,3%, а не на 2,1%, как оценивалось ранее. Во втором квартале рост составлял 2,2%, в первом - 2,6%.Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, ускорился до 4,2% с 3,8% во втором квартале. Первая оценка предполагала сохранение темпов роста.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.

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мировая экономика, сша