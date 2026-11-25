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Минтранс работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах

Минтранс работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах - 25.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах

Минтранс России работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:19+0300

2026-11-25T14:19+0300

2026-11-25T14:19+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Работаем над улучшением связи на дорогах. Созданы правовые условия для размещения сооружений связи в полосе отвода автодорог. Синхронизируем дорожные работы с установкой операторами базовых станций", - сказал глава ведомства. Он также отметил, что развитие цифровой дорожной инфраструктуры создает условия и для применения беспилотного транспорта. Для этого Минтранс совершенствует нормативную базу.

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бизнес, технологии, россия, госдума