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Минтранс работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах
Минтранс работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах - 25.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах
Минтранс России работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:19+0300
2026-11-25T14:19+0300
2026-11-25T14:19+0300
бизнес
технологии
россия
госдума
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Работаем над улучшением связи на дорогах. Созданы правовые условия для размещения сооружений связи в полосе отвода автодорог. Синхронизируем дорожные работы с установкой операторами базовых станций", - сказал глава ведомства.
Он также отметил, что развитие цифровой дорожной инфраструктуры создает условия и для применения беспилотного транспорта. Для этого Минтранс совершенствует нормативную базу.
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бизнес, технологии, россия, госдума
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России работает над улучшением сотовой связи на автомобильных дорогах, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Работаем над улучшением связи на дорогах. Созданы правовые условия для размещения сооружений связи в полосе отвода автодорог. Синхронизируем дорожные работы с установкой операторами базовых станций", - сказал глава ведомства.
Он также отметил, что развитие цифровой дорожной инфраструктуры создает условия и для применения беспилотного транспорта. Для этого Минтранс совершенствует нормативную базу.