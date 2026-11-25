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Минтранс предложил создать единую систему взимания платы с большегрузов

Минтранс предложил создать единую систему взимания платы с большегрузов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс предложил создать единую систему взимания платы с большегрузов

Минтранс РФ подготовил предложения по созданию единой системы взимания платы за проезд большегрузных транспортных средств, сообщил министр транспорта РФ Дмитрий | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:29+0300

2026-11-25T14:29+0300

2026-11-25T14:29+0300

бизнес

россия

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минтранс РФ подготовил предложения по созданию единой системы взимания платы за проезд большегрузных транспортных средств, сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров на пленарном заседании Госдумы. "Другой вопрос – сохранность автодорог, движение транспорта с повышенными допустимыми весовыми параметрами... Подготовили предложения по созданию Единой системы взимания платы. Она объединит данные об обязательных платежах за пользование инфраструктурой и сведения о штрафах, а также обеспечит оплату по принципу одного окна", - сказал Ядров в ходе правительственного часа на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Государственная система взимания платы с большегрузных транспортных средств массой свыше 12 тонн "Платон" была введена правительством РФ в 2015 году для поддержания федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии.

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бизнес, россия, госдума