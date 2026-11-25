https://1prime.ru/20261125/mintrans-875545333.html
Минтранс работает над предоставлением многодетным семьям бесплатного проезда
Минтранс работает над предоставлением многодетным семьям бесплатного проезда - 25.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс работает над предоставлением многодетным семьям бесплатного проезда
Минтранс России работает над исполнением поручения президента Владимира Путина по предоставлению многодетным семьям бесплатного проезда к местам прохождения... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:30+0300
2026-11-25T15:30+0300
2026-11-25T15:30+0300
бизнес
россия
владимир путин
госдума
автодор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875545333.jpg?1795609857
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России работает над исполнением поручения президента Владимира Путина по предоставлению многодетным семьям бесплатного проезда к местам прохождения лечебно-оздоровительных процедур по платным трассам не реже раза в год, сообщил глава министерства Дмитрий Ядров в ходе правчаса в Госдуме.
Путин в октябре 2026 года поручил правительству РФ проработать предоставление многодетным семьям такой льготы.
"Мы, однозначно, как ведомство, эту историю будем двигать для того, чтобы ее реализовать. Мы видим довольно неплохой эффект по тем скидкам, которые "Автодор" давал в летний период времени... и в том числе скидку один раз в год с точки зрения лечебно-оздоровительной программы мы, конечно, будем, безусловно, поддерживать для того, чтобы ее реализовать", - сказал министр.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владимир путин, госдума, автодор
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума, Автодор
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России работает над исполнением поручения президента Владимира Путина по предоставлению многодетным семьям бесплатного проезда к местам прохождения лечебно-оздоровительных процедур по платным трассам не реже раза в год, сообщил глава министерства Дмитрий Ядров в ходе правчаса в Госдуме.
Путин в октябре 2026 года поручил правительству РФ проработать предоставление многодетным семьям такой льготы.
"Мы, однозначно, как ведомство, эту историю будем двигать для того, чтобы ее реализовать. Мы видим довольно неплохой эффект по тем скидкам, которые "Автодор" давал в летний период времени... и в том числе скидку один раз в год с точки зрения лечебно-оздоровительной программы мы, конечно, будем, безусловно, поддерживать для того, чтобы ее реализовать", - сказал министр.