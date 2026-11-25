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Минтранс готов рассмотреть расширение субсидирования авиабилетов в регионах
Минтранс готов рассмотреть расширение субсидирования авиабилетов в регионах - 25.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс готов рассмотреть расширение субсидирования авиабилетов в регионах
Министерство транспорта России готово рассмотреть расширение программы субсидирования авиабилетов в регионах России, но при условии сохранения региональных... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:16+0300
2026-11-25T16:16+0300
2026-11-25T16:16+0300
бизнес
россия
дальний восток
госдума
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министерство транспорта России готово рассмотреть расширение программы субсидирования авиабилетов в регионах России, но при условии сохранения региональных вложений, сообщил глава Минтранса Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Мы не раз к этому вопросу подходили и в рамках раннего совещания у президента на Дальнем Востоке этот вопрос обсуждался. В целом мы эту историю готовы рассмотреть, но только с учетом того, что субъекты, те средства, которые они направляют на местные перевозки, в своих статьях сохранят. У нас нет задачи переложить эту историю полностью на федеральный бюджет", - ответил Ядров на вопрос о возможном расширении программы субсидирования авиаперевозок на рейсы в отдаленных регионах страны.
Министр отметил, что сейчас в России действуют три программы субсидирования авиабилетов, всего это около 430 маршрутов. Ежегодно такими рейсами перевозятся примерно 5,5 миллиона пассажиров.
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бизнес, россия, дальний восток, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министерство транспорта России готово рассмотреть расширение программы субсидирования авиабилетов в регионах России, но при условии сохранения региональных вложений, сообщил глава Минтранса Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Мы не раз к этому вопросу подходили и в рамках раннего совещания у президента на Дальнем Востоке этот вопрос обсуждался. В целом мы эту историю готовы рассмотреть, но только с учетом того, что субъекты, те средства, которые они направляют на местные перевозки, в своих статьях сохранят. У нас нет задачи переложить эту историю полностью на федеральный бюджет", - ответил Ядров на вопрос о возможном расширении программы субсидирования авиаперевозок на рейсы в отдаленных регионах страны.
Министр отметил, что сейчас в России действуют три программы субсидирования авиабилетов, всего это около 430 маршрутов. Ежегодно такими рейсами перевозятся примерно 5,5 миллиона пассажиров.