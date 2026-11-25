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Минтранс предложил направлять 15 миллиардов рублей на обновление транспорта
Минтранс предложил направлять 15 миллиардов рублей на обновление транспорта - 25.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс предложил направлять 15 миллиардов рублей на обновление транспорта
Минтранс России считает, что на обновление парка общественного транспорта в регионах необходимо ежегодно направлять не менее 15 миллиардов рублей с доходов от... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T18:15+0300
2026-11-25T18:15+0300
2026-11-25T18:15+0300
бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России считает, что на обновление парка общественного транспорта в регионах необходимо ежегодно направлять не менее 15 миллиардов рублей с доходов от утилизационного сбора, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров в ходе правчаса в Госдуме.
Глава Минтранса рассказал о работе ведомства в части законодательного закрепления финансирования общественного транспорта на принципах региональных и муниципальных дорожных фондов.
"Прорабатываем новые источники их наполнения: часть утильсбора, дополнительные доходы страховых организаций. Считаем, что не менее 15 миллиардов рублей утильсбора дополнительно должны ежегодно направляться на нужды общественного транспорта", - сказал он.
О появлении новых источников финансирования обновления парка общественного транспорта и развития транспортной инфраструктуры в октябре 2026 года сообщал вице-премьер Андрей Никитин, занимавший на тот момент должность министра транспорта.
Он отмечал, что на эти цели будут направляться средства из дорожных фондов, а также от штрафов за нарушение ПДД, утильсбора и прибыли страховых компаний.
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бизнес, россия, госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России считает, что на обновление парка общественного транспорта в регионах необходимо ежегодно направлять не менее 15 миллиардов рублей с доходов от утилизационного сбора, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров в ходе правчаса в Госдуме.
Глава Минтранса рассказал о работе ведомства в части законодательного закрепления финансирования общественного транспорта на принципах региональных и муниципальных дорожных фондов.
"Прорабатываем новые источники их наполнения: часть утильсбора, дополнительные доходы страховых организаций. Считаем, что не менее 15 миллиардов рублей утильсбора дополнительно должны ежегодно направляться на нужды общественного транспорта", - сказал он.
О появлении новых источников финансирования обновления парка общественного транспорта и развития транспортной инфраструктуры в октябре 2026 года сообщал вице-премьер Андрей Никитин, занимавший на тот момент должность министра транспорта.
Он отмечал, что на эти цели будут направляться средства из дорожных фондов, а также от штрафов за нарушение ПДД, утильсбора и прибыли страховых компаний.