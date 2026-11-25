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Мишустин вручил премию правительства за разработку железнодорожных рельсов

Мишустин вручил премию правительства за разработку железнодорожных рельсов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин вручил премию правительства за разработку железнодорожных рельсов

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премию правительства в области науки и техники кандидату технических наук, операционному директору... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:27+0300

2026-11-25T18:27+0300

2026-11-25T18:27+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премию правительства в области науки и техники кандидату технических наук, операционному директору Западно-Сибирского металлургического комбината "Евраза" Алексею Головатенко за разработку инновационной технологии производства железнодорожных рельсов для высокоскоростного и тяжеловесного движения. Премьер-министр в среду вручил дипломы лауреатам премий правительства в области науки и техники, а также в области математики имени А.Н. Колмогорова. В 2026 году лауреатами премий в области науки и техники стали 20 человек, а в области математики имени А.Н. Колмогорова - пять человек. В мероприятии также приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры РФ Дмитрий Патрушев и Дмитрий Чернышенко. "Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе. Он поставляет рельсы для ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

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бизнес, промышленность, москва, санкт-петербург, кузбасс, михаил мишустин, денис мантуров, дмитрий патрушев, евраз