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В Молдавии тариф на электроэнергию вырастет в среднем на 27%

В Молдавии тариф на электроэнергию вырастет в среднем на 27% - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Молдавии тариф на электроэнергию вырастет в среднем на 27%

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новый тариф на электроэнергию - для бытовых потребителей он вырастет в среднем на... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:46+0300

2026-11-25T13:46+0300

2026-11-25T13:46+0300

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КИШИНЕВ, 25 ноя - ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новый тариф на электроэнергию - для бытовых потребителей он вырастет в среднем на 27%, заявила представитель ведомства Екатерина Вакарь. Поставщики обратились в НАРЭ с просьбой пересмотреть стоимость электроэнергии из-за того, что закупочная цена электричества, заложенная в действующий тариф, выросла со 135 евро за мегаватт-час весной до более 195 евро в октябре. В конце марта регулятор символически снизил тариф менее чем на 1%. "НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Premier Energy, стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 3,56 (0,19 цента – ред.) до 4,58 леев (0,25 цента) за Киловатт-час. Также НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Furnizarea Energiei Electrice Nord, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей выросла с 3,95 лея (0,22 цента – ред.) до 4,99 лея (0,27 цента) за киловатт-час", - заявила Вакарь. Решение о повышении тарифов вступит в силу после публикации в законодательном вестнике "Официальный монитор". Глава НАРЭ Алексей Таран заявил, что Молдавия сталкивается с ростом цен на электроэнергию на фоне мирового кризиса в энергетике. Он подчеркивает, что отказ от повышения тарифа может привести к невозможности поставщиков обеспечить закупку электроэнергии. При этом запуск 8 ноября новой ЛЭП Вулканешты - Кишинев для импорта энергии из Румынии вместо более дешевой выработки Молдавской ГРЭС в Приднестровье (принадлежит российской "Интер РАО") не остановил рост цен для потребителей. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента страны Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.

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молдавия, кишинев, румыния, майя санду, нарэ, молдавская грэс, интер рао