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Молдавию хотят довести до банкротства, заявил экс-премьер

Молдавию хотят довести до банкротства, заявил экс-премьер - 25.11.2026, ПРАЙМ

Молдавию хотят довести до банкротства, заявил экс-премьер

Действующие власти Молдавии, пришедшие к управлению страной под лозунгами борьбы с коррупцией, планомерно ведут республику к банкротству, заявил в интервью РИА... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:03+0300

2026-11-25T09:03+0300

2026-11-25T09:03+0300

мировая экономика

молдавия

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КИШИНЕВ, 25 ноя – ПРАЙМ. Действующие власти Молдавии, пришедшие к управлению страной под лозунгами борьбы с коррупцией, планомерно ведут республику к банкротству, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы", депутат парламента Василий Тарлев. В 2026 году долговая нагрузка на бюджет Молдавии продолжила расти на фоне увеличения государственных заимствований и замедления экономической динамики, из-за чего минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП до 1,8%. "Зарубежные политтехнологи привели нынешнюю власть к победе под лозунгами борьбы с коррупцией, но, сев в министерские кресла, эти люди занялись планомерным доведением страны до банкротства и ликвидацией молдавской государственности", - сказал Тарлев. Политик, возглавлявший правительство Молдавии с 2001 по 2008 год, связал происходящее с частными интересами отдельных чиновников и околоправительственных группировок, а также с позицией внешних кураторов, которым, по его словам, невыгодна работа молдавской промышленности с низкой себестоимостью. Отдельно он указал на последствия отказа Кишинева от прямых долгосрочных контрактов на закупку энергоносителей. "Отказ от прозрачных прямых контрактов привел к тому, что вокруг закупок энергоресурсов наплодили множество мутных схем с цепочками посредников", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что при смене власти ответственные за эти схемы лица должны понести ответственность по закону. По данным минфина Молдавии, за восемь месяцев 2026 года государственный внешний долг республики увеличился на 7,7% и достиг исторического максимума в 5,18 миллиарда долларов. Одновременно выросли внутренние заимствования: к октябрю 2026 года долг по государственным ценным бумагам достиг 60 миллиардов леев (около 3,3 миллиарда долларов) против 52 миллиардов леев (около 2,8 миллиарда долларов) на конец 2025 года. В бюджете на 2026 год на обслуживание госдолга предусмотрено 6,51 миллиарда леев (около 355 миллионов долларов), что на 52,5% превышает показатель 2025 года в 4,27 миллиарда леев (около 233 миллионов долларов).

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мировая экономика, молдавия