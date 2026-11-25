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Энергетики устранили последствия непогоды в большинстве районов Мордовии

Энергетики устранили последствия непогоды в большинстве районов Мордовии - 25.11.2026, ПРАЙМ

Энергетики устранили последствия непогоды в большинстве районов Мордовии

Энергетикам удалось устранить последствия сильного снегопада на 80% оставшихся без света объектах в Мордовии, восстановительные работы продолжаются, сообщает... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:26+0300

2026-11-25T12:26+0300

2026-11-25T12:26+0300

мордовия

самарская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя – ПРАЙМ. Энергетикам удалось устранить последствия сильного снегопада на 80% оставшихся без света объектах в Мордовии, восстановительные работы продолжаются, сообщает министерство энергетики и ЖКХ республики. Ранее Центр управления регионом сообщал о том, что во вторник вечером жители 11 районов и округов Мордовии остались без света из-за непогоды. "Аварийные бригады "Россети Волга" работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей. По состоянию на 08.00 25 ноября удалось восстановить электроснабжение более чем у 80% потребителей, пострадавших от стихии. В работу уже возвращено свыше 300 энергообъектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для ускорения восстановительных работ к мордовским специалистам присоединились дополнительные бригады из Ульяновской, Оренбургской, Чувашской и Самарской областей. "Работы не прекращаются ни днем, ни ночью - энергетики продолжат их до полного устранения последствий циклона", - подчеркнули в ведомстве.

мордовия

самарская область

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мордовия, самарская область