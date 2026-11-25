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Мосгордума приняла бюджет фонда ОМС на 2027-2029 годы

Мосгордума приняла бюджет фонда ОМС на 2027-2029 годы - 25.11.2026, ПРАЙМ

Мосгордума приняла бюджет фонда ОМС на 2027-2029 годы

Мосгордума приняла бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:56+0300

2026-11-25T12:56+0300

2026-11-25T12:59+0300

финансы

москва

омс

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мосгордума приняла бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, соответствующее решение было принято на пленарном заседании думы в среду. "Рассмотрели и поддержали бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов", - написал в своем Telegram-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Ранее, в понедельник, проект бюджета фонда ОМС на ближайшие три года был одобрен комиссией Московской государственной думы по экономической и социальной политике и рекомендован к принятию на очередном заседании парламента. Директор Московского фонда ОМС Ирина Урванова в ходе заседания сообщила, что оценка расходов бюджета фонда была произведена с учетом планируемых доходов на трехлетний период. Общий объем планируемых доходов бюджета на 2027 год составит 596 ,8 миллиарда рублей, на 2028 год – 631,9 миллиарда рублей, на 2029 год – 667,8 миллиарда рублей. Основным источником дохода остается субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования, и, по словам Урвановой, в 2027 году объем ее составит 517,5 миллиарда рублей, в 2028 году - 549,8 миллиарда рублей и в 2029 год - 582,4 миллиарда рублей. "Расчет показателей бюджета произведен исходя из численности застрахованных лиц в городе Москве по состоянию на 1 января 2026 года, число которых составило 13 027 843 человека. Прирост относительно прошлого года составил 54 000 человек", - указала она. В ходе голосования за принятие бюджета в целом высказался 41 депутат Мосгордумы, воздержались двое.

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