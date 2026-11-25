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Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2027-2029 годы

Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2027-2029 годы - 25.11.2026, ПРАЙМ

Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2027-2029 годы

Московская городская Дума приняла бюджет столицы на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, такое решение было принято на пленарном заседании парламента в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:20+0300

2026-11-25T14:20+0300

2026-11-25T14:20+0300

москва

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Московская городская Дума приняла бюджет столицы на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, такое решение было принято на пленарном заседании парламента в среду. Ранее, в понедельник, комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект городского бюджета на ближайшие три года и рекомендовала принять его на очередном заседании парламента. Как следует из проекта, доходы бюджета Москвы в 2027 году запланированы в сумме 5 триллионов 938 миллиардов рублей, в 2028 году - 6 триллионов 205,9 миллиарда рублей, в 2029 году - 6 триллионов 517,8 миллиарда рублей. Расходы бюджета Москвы в 2027 году запланированы в сумме 6,589 триллиона рублей, в 2028 году - 6,706 триллиона, в 2029 году - 6,858 триллиона рублей. В основу бюджета заложены стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Москвы до 2040 года. В предстоящие три года столичный бюджет сохранит все социальные обязательства города перед москвичами: продолжатся поддержка участников СВО и их семей, развитие системы образования, здравоохранения, программы реновации, транспортной инфраструктуры и других сфер городской жизни. Социальные расходы составят половину бюджета Москвы на 2027-2029 годы, в частности, на социальную поддержку жителей города заложено 2,4 триллиона рублей. На развитие здравоохранения предусмотрено порядка 2 триллионов рублей, а с учетом средств ОМС - 3,8 триллиона рублей. Также на развитие городского транспорта выделено 4 триллиона рублей, а на развитие образования - 2,5 триллиона рублей.

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