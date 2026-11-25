https://1prime.ru/20261125/moshenniki-875515590.html
Мошенники начали размещать объявления о продаже зимней резины со скидкой в 40%
Мошенники начали размещать объявления о продаже зимней резины со скидкой в 40% - 25.11.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали размещать объявления о продаже зимней резины со скидкой в 40%
Мошенники в России начали размещать объявления о продаже зимней резины со скидкой в 40%, после получения предоплаты они перестают выходить на связь, рассказали... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T00:46+0300
2026-11-25T00:46+0300
2026-11-25T00:46+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в России начали размещать объявления о продаже зимней резины со скидкой в 40%, после получения предоплаты они перестают выходить на связь, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники размещают объявления с предложением приобрести зимнюю резину со скидками 40%", - рассказали в организации.
Злоумышленники указывают в объявлении, что активировать скидку можно только при полной предоплате, а после получения средств от жертвы пропадают и блокируют все контакты.
В "Мошеловке" советуют приобретать автотовары только в проверенных торговых точках.
"Не соглашайтесь на полную предоплату на частных досках объявлений. Не вводите полные данные банковской карты в сомнительных чат-ботах и на неизвестных страницах бронирования", - добавили там.
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бизнес, россия
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в России начали размещать объявления о продаже зимней резины со скидкой в 40%, после получения предоплаты они перестают выходить на связь, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники размещают объявления с предложением приобрести зимнюю резину со скидками 40%", - рассказали в организации.
Злоумышленники указывают в объявлении, что активировать скидку можно только при полной предоплате, а после получения средств от жертвы пропадают и блокируют все контакты.
В "Мошеловке" советуют приобретать автотовары только в проверенных торговых точках.
"Не соглашайтесь на полную предоплату на частных досках объявлений. Не вводите полные данные банковской карты в сомнительных чат-ботах и на неизвестных страницах бронирования", - добавили там.