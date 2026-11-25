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Пробки до девяти баллов ожидаются в Москве из-за снегопада

Пробки до девяти баллов ожидаются в Москве из-за снегопада - 25.11.2026, ПРАЙМ

Пробки до девяти баллов ожидаются в Москве из-за снегопада

Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве в среду вечером из-за снегопада, москвичам рекомендуется для поездок использовать метро, сообщил столичный департамент... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:00+0300

2026-11-25T10:00+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве в среду вечером из-за снегопада, москвичам рекомендуется для поездок использовать метро, сообщил столичный департамент транспорта. Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. По прогнозу, в среду в столичном регионе сохранится ветреная и снежная погода. "В Москве продолжается снегопад. В такую погоду скорость движения на дорогах снижается, а поездки занимают больше времени. По прогнозу ЦОДД, сегодня вечером загруженность дорог может достигнуть 9 баллов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В дептрансе рекомендовали москвичам отложить поездки на автомобиле до 20.30 или воспользоваться метро. А водителям грузовиков - заранее планировать маршруты и по возможности избегать сложных участков и крутых подъемов. "Мы рекомендуем сегодня использовать для поездок городской транспорт. Но если вы не можете отложить поездку: снизьте скорость и увеличьте дистанцию до впереди идущего транспорта. Избегайте резких маневров, торможений и перестроений, будьте особенно внимательны на мостах, эстакадах и спусках", - добавили в ведомстве.

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