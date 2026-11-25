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В Москве усилили подготовку пассажирской инфраструктуры к снегопаду

В Москве усилили подготовку пассажирской инфраструктуры к снегопаду - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Москве усилили подготовку пассажирской инфраструктуры к снегопаду

Подготовку пассажирской инфраструктуры и поездов в Москве усилили в период снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:32+0300

2026-11-25T14:32+0300

2026-11-25T14:32+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Подготовку пассажирской инфраструктуры и поездов в Москве усилили в период снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) столицы. "В связи со снежным циклоном мы усилили подготовку пассажирской инфраструктуры и поездов к непогоде", - рассказали в компании. Так, для очистки 828 платформ в Московском транспортном узле специалисты подготовили 114 бензиновых снегоуборщиков и доставили на остановочные пункты 1137 тонн противогололедных средств. Во время снегопада к уборке привлекается дополнительный технический персонал. Сотрудники очищают платформы от снега, проводят противогололедную обработку и следят, чтобы на них не образовывалась наледь. "Частота уборки зависит от пассажиропотока. Платформы МЦД и наиболее загруженные остановочные пункты убираем не менее четырех раз в день, остальные - не менее одного раза в сутки", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что подвижной состав компании полностью подготовлен к зиме. Работы охватили более 4 тысяч вагонов, включая электропоезда "Иволга" всех четырех поколений, а также поезда ЭП2Д и ЭП2ДМ. Специалисты проверили оборудование, от которого особенно зависит работа поездов в холодный сезон - отопление и климатические системы, обеззараживатели и осушители воздуха, обогрев лобовых стекол, электрооборудование, двери и окна. В депо также сформировали необходимый запас антигололедной смазки для токоприемников.

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