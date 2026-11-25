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В Москве в 2026 году открыли два железнодорожных вокзала

В Москве в 2026 году открыли два железнодорожных вокзала - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Москве в 2026 году открыли два железнодорожных вокзала

Два железнодорожных вокзала открыто в Москве в 2026 году, еще два откроют до конца года, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:56+0300

2026-11-25T14:56+0300

2026-11-25T14:56+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Два железнодорожных вокзала открыто в Москве в 2026 году, еще два откроют до конца года, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров. Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В частности, он сказал о проекте развития Центрального транспортного узла, который предполагает модернизацию инфраструктуры Московских центральных диаметров и повышение транспортной связанности столицы с регионами. "В этом году уже открыто два железнодорожных вокзала, еще два будут открыты до конца года", - сказал Ядров. Всего, как отметил министр, здесь реализуется 87 объектов. Он добавил, что при плане пассажиропотока на 2026 год в 859 миллионов человек, за девять месяцев уже перевезен 631 миллион человек.

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бизнес, россия, москва, госдума