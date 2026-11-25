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В Москве в 2026 году открыли два железнодорожных вокзала
В Москве в 2026 году открыли два железнодорожных вокзала - 25.11.2026, ПРАЙМ
В Москве в 2026 году открыли два железнодорожных вокзала
Два железнодорожных вокзала открыто в Москве в 2026 году, еще два откроют до конца года, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:56+0300
2026-11-25T14:56+0300
2026-11-25T14:56+0300
бизнес
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госдума
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Два железнодорожных вокзала открыто в Москве в 2026 году, еще два откроют до конца года, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В частности, он сказал о проекте развития Центрального транспортного узла, который предполагает модернизацию инфраструктуры Московских центральных диаметров и повышение транспортной связанности столицы с регионами.
"В этом году уже открыто два железнодорожных вокзала, еще два будут открыты до конца года", - сказал Ядров.
Всего, как отметил министр, здесь реализуется 87 объектов.
Он добавил, что при плане пассажиропотока на 2026 год в 859 миллионов человек, за девять месяцев уже перевезен 631 миллион человек.
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бизнес, россия, москва, госдума
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Два железнодорожных вокзала открыто в Москве в 2026 году, еще два откроют до конца года, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В частности, он сказал о проекте развития Центрального транспортного узла, который предполагает модернизацию инфраструктуры Московских центральных диаметров и повышение транспортной связанности столицы с регионами.
"В этом году уже открыто два железнодорожных вокзала, еще два будут открыты до конца года", - сказал Ядров.
Всего, как отметил министр, здесь реализуется 87 объектов.
Он добавил, что при плане пассажиропотока на 2026 год в 859 миллионов человек, за девять месяцев уже перевезен 631 миллион человек.