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Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за снега

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за снега - 25.11.2026, ПРАЙМ

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за снега

Москвичам рекомендуется до конца недели использовать для поездок городской транспорт из-за снега, сообщил столичный департамент транспорта. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:30+0300

2026-11-25T21:30+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется до конца недели использовать для поездок городской транспорт из-за снега, сообщил столичный департамент транспорта. "До конца недели в городе ожидается снег. По городу быстрее передвигаться на городском транспорте. Рекомендуем по возможности отложить поездки на автомобиле в часы разъездов: утром — с 7.00 до 10.00. Вечером — с 17.00 до 20.00. В течение дня удобнее и быстрее передвигаться на метро", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. В дептрансе также призвали водителей автомобилей соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения. "Будьте особенно внимательны на перекрестках, мостах и эстакадах. Заранее планируйте маршрут и закладывайте дополнительное время на дорогу. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах", - заключили в ведомстве.

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