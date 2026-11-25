https://1prime.ru/20261125/mvd-875521051.html

В МВД назвали стоп-фразы в переписке, характерные для мошенников

В МВД назвали стоп-фразы в переписке, характерные для мошенников - 25.11.2026, ПРАЙМ

В МВД назвали стоп-фразы в переписке, характерные для мошенников

Просьбы никому не говорить о возможности легкого заработка, убеждения в его законности и необходимости аренды аккаунта - явные признаки мошенничества в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:17+0300

2026-11-25T09:17+0300

2026-11-25T09:17+0300

мошенничество

общество

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Просьбы никому не говорить о возможности легкого заработка, убеждения в его законности и необходимости аренды аккаунта - явные признаки мошенничества в переписке с незнакомцами, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Если в переписке с незнакомцем звучит хоть одна из фраз, диалог нужно немедленно прекратить и рассказать родителям: "Никому не говори"; "Легко заработать"; "Это полностью законно, проверено"; "Нужна аренда/доступ к аккаунту", - говорится в материале МВД РФ. В ведомстве отметили, что передача правонарушителям аккаунтов, номеров телефонов и кодов авторизации делает человека частью преступной цепочки. Если незнакомцы предлагают якобы законную возможность заработать, но настаивают на неразглашении, это типичный крючок для подростков, добавили в МВД России.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мвд, мошенники, технологии, россия