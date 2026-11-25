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В МВД рассказали, как мошенники вовлекают подростков в дропперство
В МВД рассказали, как мошенники вовлекают подростков в дропперство - 25.11.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как мошенники вовлекают подростков в дропперство
Злоумышленники активно пытаются вовлекать в дропперство подростков и молодых людей, обещая им легкий заработок за простую работу, сообщили РИА Новости в... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:17+0300
2026-11-25T09:17+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Злоумышленники активно пытаются вовлекать в дропперство подростков и молодых людей, обещая им легкий заработок за простую работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. В ведомстве рассказали, что одной из заметных составляющих современной преступной инфраструктуры стало использование дропперов - людей, чьи банковские счета, карты или другие платежные инструменты используются для перемещения преступных денег. "Особенно активно злоумышленники пытаются вовлекать подростков и молодых людей, предлагая им "легкий заработок" за действия, которые на первый взгляд кажутся техническими и безобидными", - рассказали в министерстве в рамках специального проекта "Код из смс". Правоохранители добавили, что преступники обещают подросткам вознаграждение за "простую работу", при этом ответственность и основные риски остаются у исполнителя. Как подчеркнули в МВД, это особенно опасно, так как подросток может не понимать, что становится частью преступной схемы. "Но незнание механизма не означает отсутствия правовых последствий. Поэтому правило должно быть жестким: никому не передавать банковскую карту, доступ к счету или аккаунту и не принимать чужие деньги для последующего перевода за вознаграждение", - подчеркнули в МВД РФ. РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.
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Технологии, Финансы, Общество , МВД, МИД РФ, МИД
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Злоумышленники активно пытаются вовлекать в дропперство подростков и молодых людей, обещая им легкий заработок за простую работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
В ведомстве рассказали, что одной из заметных составляющих современной преступной инфраструктуры стало использование дропперов - людей, чьи банковские счета, карты или другие платежные инструменты используются для перемещения преступных денег.
"Особенно активно злоумышленники пытаются вовлекать подростков и молодых людей, предлагая им "легкий заработок" за действия, которые на первый взгляд кажутся техническими и безобидными", - рассказали в министерстве в рамках специального проекта "Код из смс".
Правоохранители добавили, что преступники обещают подросткам вознаграждение за "простую работу", при этом ответственность и основные риски остаются у исполнителя. Как подчеркнули в МВД, это особенно опасно, так как подросток может не понимать, что становится частью преступной схемы.
"Но незнание механизма не означает отсутствия правовых последствий. Поэтому правило должно быть жестким: никому не передавать банковскую карту, доступ к счету или аккаунту и не принимать чужие деньги для последующего перевода за вознаграждение", - подчеркнули в МВД РФ.
РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.