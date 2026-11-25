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В МВД рассказали, как мошенники вовлекают подростков в дропперство

В МВД рассказали, как мошенники вовлекают подростков в дропперство - 25.11.2026, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как мошенники вовлекают подростков в дропперство

Злоумышленники активно пытаются вовлекать в дропперство подростков и молодых людей, обещая им легкий заработок за простую работу, сообщили РИА Новости в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:17+0300

2026-11-25T09:17+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Злоумышленники активно пытаются вовлекать в дропперство подростков и молодых людей, обещая им легкий заработок за простую работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. В ведомстве рассказали, что одной из заметных составляющих современной преступной инфраструктуры стало использование дропперов - людей, чьи банковские счета, карты или другие платежные инструменты используются для перемещения преступных денег. "Особенно активно злоумышленники пытаются вовлекать подростков и молодых людей, предлагая им "легкий заработок" за действия, которые на первый взгляд кажутся техническими и безобидными", - рассказали в министерстве в рамках специального проекта "Код из смс". Правоохранители добавили, что преступники обещают подросткам вознаграждение за "простую работу", при этом ответственность и основные риски остаются у исполнителя. Как подчеркнули в МВД, это особенно опасно, так как подросток может не понимать, что становится частью преступной схемы. "Но незнание механизма не означает отсутствия правовых последствий. Поэтому правило должно быть жестким: никому не передавать банковскую карту, доступ к счету или аккаунту и не принимать чужие деньги для последующего перевода за вознаграждение", - подчеркнули в МВД РФ. РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, общество , мвд, мид рф, мид