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Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы из-за снегопада - 25.11.2026, ПРАЙМ
Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом, сообщили РИА Новости в компании. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T10:06+0300
2026-11-25T10:06+0300
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общество
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом, сообщили РИА Новости в компании."Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом, который пришел в столичный регион. Железнодорожники в круглосуточном режиме проводят работы по очистке железнодорожного полотна и инфраструктуры от снежных заносов", - заявили в МЖД.Там отметили, что в уборке пассажирских объектов - платформ, пешеходных мостов, переходов - были задействованы более 2 тысяч человек, а также средства малой механизации.Для очистки железнодорожной инфраструктуры от снега на пути в эту ночь вышли более 1 тысячи человек, 25 пневмообдувочных машин, а также 24 локомотива с вибропантографами - эти устройства помогают очищать контактную сеть от обледенения. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов."Регулярно осуществляется осмотр объектов автоматического регулирования движения поездов, очистка от снега и наледи стрелочных переводов с помощью стационарных устройств пневмообдувки и электрообогрева. Днем работы по уборке инфраструктуры продолжатся. На линии выйдет снегоуборочная техника, также к работам привлекут дополнительный персонал", - добавили в МЖД.Железнодорожники призывали граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.
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россия, ржд, общество
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом, сообщили РИА Новости в компании.
"Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом, который пришел в столичный регион. Железнодорожники в круглосуточном режиме проводят работы по очистке железнодорожного полотна и инфраструктуры от снежных заносов", - заявили в МЖД.
Там отметили, что в уборке пассажирских объектов - платформ, пешеходных мостов, переходов - были задействованы более 2 тысяч человек, а также средства малой механизации.
Для очистки железнодорожной инфраструктуры от снега на пути в эту ночь вышли более 1 тысячи человек, 25 пневмообдувочных машин, а также 24 локомотива с вибропантографами - эти устройства помогают очищать контактную сеть от обледенения. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов.
"Регулярно осуществляется осмотр объектов автоматического регулирования движения поездов, очистка от снега и наледи стрелочных переводов с помощью стационарных устройств пневмообдувки и электрообогрева. Днем работы по уборке инфраструктуры продолжатся. На линии выйдет снегоуборочная техника, также к работам привлекут дополнительный персонал", - добавили в МЖД.
Железнодорожники призывали граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.