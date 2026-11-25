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Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы из-за снегопада - 25.11.2026, ПРАЙМ

Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом, сообщили РИА Новости в компании. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:06+0300

2026-11-25T10:06+0300

2026-11-25T10:10+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом, сообщили РИА Новости в компании."Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом, который пришел в столичный регион. Железнодорожники в круглосуточном режиме проводят работы по очистке железнодорожного полотна и инфраструктуры от снежных заносов", - заявили в МЖД.Там отметили, что в уборке пассажирских объектов - платформ, пешеходных мостов, переходов - были задействованы более 2 тысяч человек, а также средства малой механизации.Для очистки железнодорожной инфраструктуры от снега на пути в эту ночь вышли более 1 тысячи человек, 25 пневмообдувочных машин, а также 24 локомотива с вибропантографами - эти устройства помогают очищать контактную сеть от обледенения. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов."Регулярно осуществляется осмотр объектов автоматического регулирования движения поездов, очистка от снега и наледи стрелочных переводов с помощью стационарных устройств пневмообдувки и электрообогрева. Днем работы по уборке инфраструктуры продолжатся. На линии выйдет снегоуборочная техника, также к работам привлекут дополнительный персонал", - добавили в МЖД.Железнодорожники призывали граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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