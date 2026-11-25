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У россиян осталась неделя на уплату имущественных налогов за 2025 год

У россиян осталась неделя на уплату имущественных налогов за 2025 год - 25.11.2026, ПРАЙМ

У россиян осталась неделя на уплату имущественных налогов за 2025 год

У россиян осталась одна неделя на уплату имущественных налогов за 2025 год: собственники транспортных средств, машино-мест, зданий, квартир и земельных участков | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T00:22+0300

2026-11-25T00:22+0300

2026-11-25T00:22+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. У россиян осталась одна неделя на уплату имущественных налогов за 2025 год: собственники транспортных средств, машино-мест, зданий, квартир и земельных участков должны сделать это не позднее 1 декабря. Кроме того, до 1 декабря надо оплатить НДФЛ, если он не был удержан налоговым агентом. Сумма налога на имущество и земельного налога зависит от кадастровой стоимости недвижимости, при этом ставки налога в разных регионах отличаются. Размер платежа по транспортному налогу зависит от мощности двигателя, возраста транспортного средства и региональных тарифов. Отдельные категории граждан пользуются льготами по этим налогам: в частности, это пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и семьи участников СВО. Суммы налогов в уведомлениях, которые ФНС рассылает налогоплательщикам, как правило, рассчитаны уже с учетом этих льгот. Подоходный налог в России обычно начисляют и уплачивают налоговые агенты. В частности, за наемных работников это делают работодатели. Но в некоторых случаях НДФЛ надо платить самостоятельно. Например, если доход получен из-за рубежа, или если налогоплательщик получал авторские вознаграждения или выиграл в казино. Кроме того, россияне, которые получили в прошлом году доход по банковским вкладам свыше 210 тысяч рублей, должны до 1 декабря заплатить налог с суммы, превышающей этот порог. А россияне, чей годовой доход попадает под обложение по прогрессивной шкале НДФЛ, найдут в налоговом уведомлении сумму доплаты сверх базовой ставки. Для расчета прогрессивной ставки налоговики суммируют все доходы налогоплательщика: зарплата и другие выплаты от работодателя, доходы от аренды и инвестиций, выигрыши в лотерею и казино. В случае неуплаты налогов вовремя налоговые органы начнут начислять должникам пени.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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