https://1prime.ru/20261125/neyroseti-875526919.html

Эксперт предупредил о рисках при отправке в нейросети фото из офиса

Эксперт предупредил о рисках при отправке в нейросети фото из офиса - 25.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о рисках при отправке в нейросети фото из офиса

Загрузка в нейросети фотографий из офиса может привести к раскрытию конфиденциальной информации о компании или ее клиентах; такие сведения могут отображаться,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:37+0300

2026-11-25T10:37+0300

2026-11-25T10:37+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Загрузка в нейросети фотографий из офиса может привести к раскрытию конфиденциальной информации о компании или ее клиентах; такие сведения могут отображаться, например, на мониторе или содержаться в документах, попавших в кадр, рассказал РИА Новости руководитель продукта "Гарда AI Security" Денис Каракай. "Фотография, сделанная во время работы, может одновременно раскрывать несколько категорий чувствительной информации. На мониторе: клиентские данные, переписку или внутренние адреса систем. На доске в переговорной комнате: планы запуска, архитектуру, финансовые показатели. На пропуске: имя, подразделение и идентификаторы. В документах: условия договоров, цены и сведения о контрагентах", - сообщил он. При использовании публичных ИИ-сервисов информация передается внешнему оператору уже при загрузке снимка и для возникновения риска вовсе необязательно, чтобы фотография оказалась в открытом доступе. Последствия утечки могут включать раскрытие переговорных позиций компании, подготовку целевых атак на сотрудников, претензии со стороны клиентов и партнеров, а также расходы на расследование инцидента, говорит Каракай. Он также добавил, что риски сохраняются и при использовании корпоративных ИИ-систем. Данные могут стать доступны через историю запросов, поисковые хранилища или из-за ошибок в настройке прав доступа. "Я считаю загрузку фотографий обоснованной только в том случае, когда сервис одобрен для конкретного типа информации, данные используются для определенной рабочей задачи, права доступа проверены, внешние передачи контролируются, а сроки хранения и удаления документов установлены", – заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, работа, россия, нейросеть, ии, искусственный интеллект