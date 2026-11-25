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Норвегия направила 46,3 миллиона евро на поддержку украинской энергетики
Норвегия направила 46,3 миллиона евро на поддержку украинской энергетики - 25.11.2026, ПРАЙМ
Норвегия направила 46,3 миллиона евро на поддержку украинской энергетики
Норвегия выделила 46,3 миллиона евро для Фонда поддержки энергетики Украины, заявило Минэнерго Украины. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:38+0300
2026-11-25T14:38+0300
2026-11-25T14:38+0300
энергетика
украина
норвегия
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Норвегия выделила 46,3 миллиона евро для Фонда поддержки энергетики Украины, заявило Минэнерго Украины."Норвегия внесла новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 46,3 миллиона евро. Таким образом, общий объем финансовой помощи страны украинскому энергетическому сектору уже составляет 255,6 миллиона евро", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Средства направят на закупку оборудования для восстановления поврежденных энергетических объектов по всей Украине, добавили в Минэнерго.Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года по инициативе Европейской комиссии при Секретариате Энергетического сообщества. По состоянию на 25 ноября в фонд уже поступили грантовые средства от 41 иностранного спонсора из 27 стран и трех международных организаций.
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украина, норвегия
Энергетика, УКРАИНА, НОРВЕГИЯ
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Норвегия выделила 46,3 миллиона евро для Фонда поддержки энергетики Украины, заявило Минэнерго Украины.
"Норвегия внесла новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 46,3 миллиона евро. Таким образом, общий объем финансовой помощи страны украинскому энергетическому сектору уже составляет 255,6 миллиона евро", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Средства направят на закупку оборудования для восстановления поврежденных энергетических объектов по всей Украине, добавили в Минэнерго.
Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года по инициативе Европейской комиссии при Секретариате Энергетического сообщества. По состоянию на 25 ноября в фонд уже поступили грантовые средства от 41 иностранного спонсора из 27 стран и трех международных организаций.