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Новак возглавил подкомиссию правительства по развитию цифровых платформ
Новак возглавил подкомиссию правительства по развитию цифровых платформ - 25.11.2026, ПРАЙМ
Новак возглавил подкомиссию правительства по развитию цифровых платформ
Вице-премьер Александр Новак возглавил подкомиссию правительства РФ по развитию цифровых платформ, сообщила пресс-служба кабмина. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T10:15+0300
2026-11-25T10:15+0300
2026-11-25T10:15+0300
россия
александр новак
росаккредитация
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак возглавил подкомиссию правительства РФ по развитию цифровых платформ, сообщила пресс-служба кабмина.
Новак после ротации в составе правительства в октябре помимо ранее закрепленных за ним направлений теперь курирует платформенное развитие экономики.
"В состав созданной в июле подкомиссии по вопросам развития цифровых платформ внесены изменения. Распоряжение об этом подписано. Руководителем подкомиссии стал вице-премьер Александр Новак", - говорится в сообщении.
В состав подкомиссии также вошел руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач.
В пресс-службе правительства напомнили, что подкомиссия действует на постоянной основе в рамках правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
"Основной задачей подкомиссии является выработка стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствованию государственного регулирования этой сферы", - добавили в пресс-службе.
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россия, александр новак, росаккредитация
РОССИЯ, Александр Новак, Росаккредитация
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак возглавил подкомиссию правительства РФ по развитию цифровых платформ, сообщила пресс-служба кабмина.
Новак после ротации в составе правительства в октябре помимо ранее закрепленных за ним направлений теперь курирует платформенное развитие экономики.
"В состав созданной в июле подкомиссии по вопросам развития цифровых платформ внесены изменения. Распоряжение об этом подписано. Руководителем подкомиссии стал вице-премьер Александр Новак", - говорится в сообщении.
В состав подкомиссии также вошел руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач.
В пресс-службе правительства напомнили, что подкомиссия действует на постоянной основе в рамках правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
"Основной задачей подкомиссии является выработка стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствованию государственного регулирования этой сферы", - добавили в пресс-службе.