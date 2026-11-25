https://1prime.ru/20261125/novak-875525693.html

Новак возглавил подкомиссию правительства по развитию цифровых платформ

Новак возглавил подкомиссию правительства по развитию цифровых платформ - 25.11.2026, ПРАЙМ

Новак возглавил подкомиссию правительства по развитию цифровых платформ

Вице-премьер Александр Новак возглавил подкомиссию правительства РФ по развитию цифровых платформ, сообщила пресс-служба кабмина. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:15+0300

2026-11-25T10:15+0300

2026-11-25T10:15+0300

россия

александр новак

росаккредитация

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак возглавил подкомиссию правительства РФ по развитию цифровых платформ, сообщила пресс-служба кабмина. Новак после ротации в составе правительства в октябре помимо ранее закрепленных за ним направлений теперь курирует платформенное развитие экономики. "В состав созданной в июле подкомиссии по вопросам развития цифровых платформ внесены изменения. Распоряжение об этом подписано. Руководителем подкомиссии стал вице-премьер Александр Новак", - говорится в сообщении. В состав подкомиссии также вошел руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач. В пресс-службе правительства напомнили, что подкомиссия действует на постоянной основе в рамках правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. "Основной задачей подкомиссии является выработка стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствованию государственного регулирования этой сферы", - добавили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, росаккредитация