https://1prime.ru/20261125/novak-875544255.html

Власти делают все для обеспечения внутреннего рынка топливом, заявил Новак

Власти делают все для обеспечения внутреннего рынка топливом, заявил Новак - 25.11.2026, ПРАЙМ

Власти делают все для обеспечения внутреннего рынка топливом, заявил Новак

Власти России делают максимально все для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из зарубежья, заявил вице-премьер РФ Александр... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:15+0300

2026-11-25T15:15+0300

2026-11-25T15:15+0300

россия

александр новак

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Власти России делают максимально все для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из зарубежья, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "(Властями - ред.) максимально делается все для обеспечения внутреннего рынка, в том числе и за счет поставок с ближнего и дальнего зарубежья", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию на рынке топлива в РФ.

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россия, александр новак