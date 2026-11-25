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Власти делают все для обеспечения внутреннего рынка топливом, заявил Новак
Власти делают все для обеспечения внутреннего рынка топливом, заявил Новак - 25.11.2026, ПРАЙМ
Власти делают все для обеспечения внутреннего рынка топливом, заявил Новак
Власти России делают максимально все для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из зарубежья, заявил вице-премьер РФ Александр... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:15+0300
2026-11-25T15:15+0300
2026-11-25T15:15+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Власти России делают максимально все для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из зарубежья, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"(Властями - ред.) максимально делается все для обеспечения внутреннего рынка, в том числе и за счет поставок с ближнего и дальнего зарубежья", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию на рынке топлива в РФ.
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россия, александр новак
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Власти России делают максимально все для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из зарубежья, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"(Властями - ред.) максимально делается все для обеспечения внутреннего рынка, в том числе и за счет поставок с ближнего и дальнего зарубежья", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию на рынке топлива в РФ.