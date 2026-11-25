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Новак рассказал, от чего зависит продление импорта бензина в Россию

Новак рассказал, от чего зависит продление импорта бензина в Россию - 25.11.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал, от чего зависит продление импорта бензина в Россию

Продолжение импорта бензина в Россию зависит от ситуации на рынке РФ, будут приниматься оперативные решения, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:15+0300

2026-11-25T15:15+0300

2026-11-25T15:15+0300

россия

александр новак

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Продолжение импорта бензина в Россию зависит от ситуации на рынке РФ, будут приниматься оперативные решения, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Это будет зависеть от ситуации с возможностями нефтепереработки и поставки на внутренний рынок. Будем принимать оперативные решения, если необходимо", - ответил он на вопрос о продлении импорта за пределы текущего года.

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россия, александр новак