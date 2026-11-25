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Две новые станции метро откроют в Нижнем Новгороде весной 2028 года

Две новые станции метро откроют в Нижнем Новгороде весной 2028 года - 25.11.2026, ПРАЙМ

Две новые станции метро откроют в Нижнем Новгороде весной 2028 года

Две новые станции метро Автозаводской линии в Нижнем Новгороде планируется открыть весной 2028 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:21+0300

2026-11-25T15:21+0300

2026-11-25T15:21+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - ПРАЙМ. Две новые станции метро Автозаводской линии в Нижнем Новгороде планируется открыть весной 2028 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Нижегородский метрополитен состоит из двух линий - Автозаводской и Сормово-Мещерской. Продление Автозаводской линии метро и строительство двух новых станций позволят улучшить транспортную доступность нагорной части Нижнего Новгорода, где сейчас функционирует всего одна станция метро. "Наш расчет, что в конце 2027 года мы пустим тестовую проходку поездов. И соответственно в 2028 году, весной, надо будет завершать благоустройство и запускать движение", - сказал Никитин в ходе прямой линии. Он отметил, что проектирование новых станций метро велось с 2022 года. На данный момент полностью завершена прокладка тоннелей от Сенной площади до площади Свободы, прокладка тоннелей от площади Горького до площади Свободы тоже близка к завершению. "В итоге будет 5-6 лет. На самом деле это средний срок строительства метрополитена", - отметил глава региона. Он также сообщил, что перенос сроков сдачи новых станций метро (ранее планировалось открыть новые станции в 2026 году, затем – в 2027-м) объясняется наличием большого количества подземных и надземных коммуникаций, в том числе неучтенных, а также тем, что метростроевцам приходится работать в районе исторической застройки.

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бизнес, россия, нижний новгород, нижегородская область