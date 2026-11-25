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Российские банки сокращают число физических офисов, заявили в НРА

Российские банки сокращают число физических офисов, заявили в НРА - 25.11.2026, ПРАЙМ

Российские банки сокращают число физических офисов, заявили в НРА

Российские банки в рамках оптимизации расходов сокращают число физических офисов, но о снижении доступности банковских сервисов речи не идет - активно... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T00:16+0300

2026-11-25T00:16+0300

2026-11-25T00:16+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в рамках оптимизации расходов сокращают число физических офисов, но о снижении доступности банковских сервисов речи не идет - активно развивается дистанционное обслуживание клиентов, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА) "Российский банковский сектор в 2026 году: рекордная прибыль на тонком льду ликвидности". "Банковский сектор в 2026 году находится под давлением растущих операционных расходов. Их основными статьями выступают внедрение цифрового рубля, импортозамещение ПО и оборудования, а также инвестиции в кибербезопасность. Это стимулирует банки искать точки оптимизации деятельности, в частности сокращать физическое присутствие и переходить на дистанционное обслуживание", - говорится в обзоре. "За 9 месяцев 2026 года банки закрыли около 1800 отделений - в среднем 10 офисов за каждый рабочий день. К концу года количество закрытых отделений может превысить 2000", - уточняют в НРА. В 2027 году Национальное рейтинговое агентство ожидает дальнейшего сокращения физической сети банковских подразделений - на 7–10%, которое также будет сопровождаться параллельным развитием дистанционных каналов обслуживания. "По мере развития цифровых продуктов общее число физических точек присутствия будет постепенно сокращаться, но о снижении доступности банковских сервисов речи не идет", - добавляют аналитики. По данным НРА, банки намерены гибко реагировать на запросы клиентов, искать баланс между экономической эффективностью сети и доступностью услуг для населения, сохраняя минимальное присутствие даже в населенных пунктах, где существуют технические ограничения для развития цифровых сервисов.

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