https://1prime.ru/20261125/nvidia-875526289.html

Глава Nvidia извинился перед сотрудниками после скандала с изменами

Глава Nvidia извинился перед сотрудниками после скандала с изменами - 25.11.2026, ПРАЙМ

Глава Nvidia извинился перед сотрудниками после скандала с изменами

Вернувшийся на пост гендиректора Nvidia Дженсен Хуанг во вторник принес извинения сотрудникам компании после скандала вокруг его внебрачных связей и признал,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:25+0300

2026-11-25T10:25+0300

2026-11-25T10:25+0300

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ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Вернувшийся на пост гендиректора Nvidia Дженсен Хуанг во вторник принес извинения сотрудникам компании после скандала вокруг его внебрачных связей и признал, что совершил ужасные ошибки, сообщает газета New York Times. "Я совершил ужасные ошибки. Я был неверен Лори (супруге — ред.), причинил боль своим детям и, конечно, причинил боль всем вам", — цитирует издание выступление Хуанга на общем собрании коллектива Nvidia, прошедшем на следующий день после его возвращения на должность. По данным газеты, Хуанг сообщил сотрудникам, что ежедневно посещает сеансы психотерапии по 90 минут, и назвал неприемлемым нарушение кодекса поведения компании, часть которого он сам и написал. При этом он подчеркнул, что решение совета директоров о его восстановлении не означает, что другим сотрудникам позволено нарушать корпоративные правила. Хуанг также отверг утверждения о том, что совет директоров Nvidia восстановил его в должности под давлением президента США Дональда Трампа, назвав подобные сообщения ложными. По его словам, правление компании "оценило всю ситуацию", собрало факты и получило от администрации Трампа заверения, что он не представляет угрозы национальной безопасности. Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными. На следующей неделе, как ожидается, Хуанг даст показания на слушаниях в конгрессе США.

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бизнес, общество , сша, китай, nvidia