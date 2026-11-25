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Объем наличных в обращении в России к концу года достигнет 24 триллионов рублей
Объем наличных в обращении в России к концу года достигнет 24 триллионов рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ
Объем наличных в обращении в России к концу года достигнет 24 триллионов рублей
Объем наличных в обращении в России к концу 2026 года достигнет 24 триллионов рублей с традиционным ускорением в декабре, когда спрос на наличные растет в... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T00:16+0300
2026-11-25T00:16+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объем наличных в обращении в России к концу 2026 года достигнет 24 триллионов рублей с традиционным ускорением в декабре, когда спрос на наличные растет в преддверии новогодних каникул, говорится в обзоре рейтинговой службы НРА "Российский банковский сектор в 2026 году: рекордная прибыль на тонком льду ликвидности".
"НРА полагает, что к концу 2026 года объем наличных в обращении достигнет 24 триллиона рублей, продемонстрировав ускорение в декабре, когда традиционно увеличивается спрос на наличные в преддверии новогодних каникул", - говорится там.
В обзоре также упоминается, что Банк России повысил прогноз по приросту наличных денег в обращении в 2026 году на 3,7 триллиона рублей вместо прежней оценки в 1,5-2,1 триллиона рублей, до 23,4 триллиона рублей.
В НРА ожидают, что в 2027 году темпы роста, при отсутствии новых шоков, замедлятся по мере нормализации ситуации с цифровой инфраструктурой, реакции банков на технологические угрозы и стабилизации ставок по вкладам, однако полного разворота тренда не произойдет.
"По нашей оценке, в 2027 году динамика ресурсной базы стабилизируется, а привлекательность наличных снизится. Тем не менее структурный дефицит ликвидности сохранится, хотя и в меньшем масштабе, в диапазоне 2-3 триллионов рублей", - прогнозируется в обзоре.
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финансы, россия, нра, банк россии
Финансы, РОССИЯ, НРА, Банк России
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объем наличных в обращении в России к концу 2026 года достигнет 24 триллионов рублей с традиционным ускорением в декабре, когда спрос на наличные растет в преддверии новогодних каникул, говорится в обзоре рейтинговой службы НРА "Российский банковский сектор в 2026 году: рекордная прибыль на тонком льду ликвидности".
"НРА полагает, что к концу 2026 года объем наличных в обращении достигнет 24 триллиона рублей, продемонстрировав ускорение в декабре, когда традиционно увеличивается спрос на наличные в преддверии новогодних каникул", - говорится там.
В обзоре также упоминается, что Банк России повысил прогноз по приросту наличных денег в обращении в 2026 году на 3,7 триллиона рублей вместо прежней оценки в 1,5-2,1 триллиона рублей, до 23,4 триллиона рублей.
В НРА ожидают, что в 2027 году темпы роста, при отсутствии новых шоков, замедлятся по мере нормализации ситуации с цифровой инфраструктурой, реакции банков на технологические угрозы и стабилизации ставок по вкладам, однако полного разворота тренда не произойдет.
"По нашей оценке, в 2027 году динамика ресурсной базы стабилизируется, а привлекательность наличных снизится. Тем не менее структурный дефицит ликвидности сохранится, хотя и в меньшем масштабе, в диапазоне 2-3 триллионов рублей", - прогнозируется в обзоре.