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Объем наличных в обращении в России к концу года достигнет 24 триллионов рублей

Объем наличных в обращении в России к концу года достигнет 24 триллионов рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

Объем наличных в обращении в России к концу года достигнет 24 триллионов рублей

Объем наличных в обращении в России к концу 2026 года достигнет 24 триллионов рублей с традиционным ускорением в декабре, когда спрос на наличные растет в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T00:16+0300

2026-11-25T00:16+0300

2026-11-25T00:16+0300

финансы

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объем наличных в обращении в России к концу 2026 года достигнет 24 триллионов рублей с традиционным ускорением в декабре, когда спрос на наличные растет в преддверии новогодних каникул, говорится в обзоре рейтинговой службы НРА "Российский банковский сектор в 2026 году: рекордная прибыль на тонком льду ликвидности". "НРА полагает, что к концу 2026 года объем наличных в обращении достигнет 24 триллиона рублей, продемонстрировав ускорение в декабре, когда традиционно увеличивается спрос на наличные в преддверии новогодних каникул", - говорится там. В обзоре также упоминается, что Банк России повысил прогноз по приросту наличных денег в обращении в 2026 году на 3,7 триллиона рублей вместо прежней оценки в 1,5-2,1 триллиона рублей, до 23,4 триллиона рублей. В НРА ожидают, что в 2027 году темпы роста, при отсутствии новых шоков, замедлятся по мере нормализации ситуации с цифровой инфраструктурой, реакции банков на технологические угрозы и стабилизации ставок по вкладам, однако полного разворота тренда не произойдет. "По нашей оценке, в 2027 году динамика ресурсной базы стабилизируется, а привлекательность наличных снизится. Тем не менее структурный дефицит ликвидности сохранится, хотя и в меньшем масштабе, в диапазоне 2-3 триллионов рублей", - прогнозируется в обзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, нра, банк россии