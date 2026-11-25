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Вэнс: обвинения Хуанга в связях с "китайской шпионкой" были голословными
Вэнс: обвинения Хуанга в связях с "китайской шпионкой" были голословными - 25.11.2026, ПРАЙМ
Вэнс: обвинения Хуанга в связях с "китайской шпионкой" были голословными
Обвинения в адрес главы Nvidia Дженсена Хуанга в связях с якобы китайской шпионкой основывались на "анонимных источниках", а не реальных доказательствах, заявил | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T22:12+0300
2026-11-25T22:12+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 25 ноя – ПРАЙМ. Обвинения в адрес главы Nvidia Дженсена Хуанга в связях с якобы китайской шпионкой основывались на "анонимных источниках", а не реальных доказательствах, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Обвинения в его (Хуанга - ред.) адрес основывались на сообщениях анонимных источников, а не на реальных доказательствах", - сказал Вэнс журналистам. "Все обвинения против Дженсена основывались на статье в New York Times со ссылкой на анонимные источники. Я не считаю, что люди должны терять работу из-за того, что анонимные источники в New York Times обвиняют их в чем-то", - добавил он. Отставка Дженсена Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными. На следующей неделе, как ожидается, Хуанг даст показания на слушаниях в конгрессе США.
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Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Джей Ди Вэнс, Nvidia, New York Times, МИД КНР
НЬЮ-ЙОРК, 25 ноя – ПРАЙМ. Обвинения в адрес главы Nvidia Дженсена Хуанга в связях с якобы китайской шпионкой основывались на "анонимных источниках", а не реальных доказательствах, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Обвинения в его (Хуанга - ред.) адрес основывались на сообщениях анонимных источников, а не на реальных доказательствах", - сказал Вэнс журналистам.
"Все обвинения против Дженсена основывались на статье в New York Times со ссылкой на анонимные источники. Я не считаю, что люди должны терять работу из-за того, что анонимные источники в New York Times обвиняют их в чем-то", - добавил он.
Отставка Дженсена Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.
На следующей неделе, как ожидается, Хуанг даст показания на слушаниях в конгрессе США.