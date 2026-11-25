https://1prime.ru/20261125/ochered-875518764.html

Очереди на подключение дата-центров к электросетям в мире достигли рекорда

Очереди на подключение дата-центров к электросетям в мире достигли рекорда - 25.11.2026, ПРАЙМ

Очереди на подключение дата-центров к электросетям в мире достигли рекорда

Дата-центры потребляют очень много электроэнергии, очереди на их подключение к электросетям уже достигли рекордов по всему миру, говорится в докладе... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:32+0300

2026-11-25T08:32+0300

2026-11-25T08:45+0300

цод

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875518764.jpg?1795585510

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Дата-центры потребляют очень много электроэнергии, очереди на их подключение к электросетям уже достигли рекордов по всему миру, говорится в докладе Росконгресса "Безопасность данных: сравнение подходов к размещению и защите дата-центров", с которым ознакомилось РИА Новости. "Центры обработки данных становятся одним из самых быстрорастущих источников потребления электричества", – говорится в документе. "Стремительный рост потребления опережает развитие сетевой инфраструктуры. Как отмечал Институт изучения мировых рынков, недостаток пропускной способности электросетей становится критическим узким местом энергосистем во многих регионах. Очереди на подключение к электросетям достигли рекордных уровней по всему миру", - отмечают эксперты. Авторы рассмотрели несколько существующих вариантов размещения ЦОДов поблизости от источников генерации. Оказалось, что ни один из них не может полостью решить все проблемы. Первый вариант – это интеграция АЭС с дата-центрами. Такие проекты дают стабильное электроснабжение по низкой цене, но они требуют больших инвестиций на начальном этапе, долго реализуются и подчиняются жесткому надзору. Еще им требуются большие территории и доступ к воде для охлаждения. "Количество таких площадок ограничено, и за них идет конкурентная борьба", - отмечается в докладе. Решением может стать перепрофилирование бывших угольных электростанций. "Выводимые из эксплуатации угольные электростанции подходят для размещения малых модульных реакторов. На этих же площадках можно разместить ЦОД, поскольку там уже есть необходимые подключения к электросетям и доступ к источникам водоснабжения", - поясняют авторы. Размещение ЦОД рядом с другими источниками энергии тоже имеет недостатки. Так, газовые электростанции сильно зависят от цен на газ и оставляют углеродный след, ГЭС нельзя построить там, где это требуется под конкретный проект, а источники возобновляемой энергии очень нестабильны и требуют резервных мощностей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цод