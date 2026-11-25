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ОФЗ и дефолты разогнали доходность корпоративных облигаций, пишет Forbes

ОФЗ и дефолты разогнали доходность корпоративных облигаций, пишет Forbes - 25.11.2026, ПРАЙМ

ОФЗ и дефолты разогнали доходность корпоративных облигаций, пишет Forbes

На прошлой неделе цены на корпоративные облигации снизились, а доходности к погашению выросли: в среднем по рынку с 13 по 20 ноября показатель поднялся на 0,44... | 25.11.2026, ПРАЙМ

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кристалл

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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. На прошлой неделе цены на корпоративные облигации снизились, а доходности к погашению выросли: в среднем по рынку с 13 по 20 ноября показатель поднялся на 0,44 процентного пункта, до 18,55% годовых, пишет Forbes.При этом чем ниже кредитный рейтинг эмитентов, тем активнее инвесторы продавали бумаги и тем сильнее росли их доходности, следует из данных Cbonds. Сильнее всего росли доходности облигаций с рейтингами от А+ до ВВВ: например, доходность бумаг рейтинга ВВВ выросла почти на 5 процентного пункта, до 72,96%, класса ВВВ+ — на 3,75 процентного пункта, до 32,2%, в классе А — почти на 1,8 процентного пункта, до 25,79%. И только облигации высшего рейтинга ААА и АА+ практически не изменились — 15,46% и 16,36% годовых.Такая динамика сложилась на фоне двух событий: Минфин разместил два выпуска ОФЗ в рамках увеличенного лимита заимствований, предложив доходность 16,51% и 16,89%, а также продолжилась волна дефолтов — стало известно о фактическом дефолте по выпускам МГКЛ и техническом дефолте КЛВЗ "Кристалл". "Такие события снижают спрос на бумаги компаний с более слабым финансовым положением", — приводит издание слова аналитика "Финама" Никиты Бороданова.По словам директора корпоративных финансов "Риком-Траст" Николая Леоненкова, МГКЛ и "Кристалл" — проблемные эмитенты с небольшими выпусками, и их дефолты вряд ли были неожиданными: системными триггерами для всего сегмента эти события не становятся. Однако, отмечает персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Владислав Варицкий, такие новости могут повлиять на компании, которым скоро занимать деньги для погашения долгов: инвесторы хотят более высокой доходности, и новые займы обходятся дороже. Основное же влияние на рост доходностей оказывает рынок ОФЗ: доходности госбумаг начиная с десятилетних выпусков сейчас выше 17% годовых. "Для уже выпущенных облигаций с фиксированным купоном это означает снижение цен", — отмечает Варицкий.Начальник отдела по работе с облигациями УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин советует делать ставку только на эмитентов рейтинга ААА: "Все остальные сегменты становятся слишком рискованными на горизонте 2027–2028 годов". Среди интересных бумаг он называет свежие флоатеры "Атомэнергопрома" со спредом к ключевой ставке 180 базисных пунктов. Леоненков из "Риком-Траст" отдает приоритет качественным эмитентам с рейтингами выше А– и коротким облигациям с фиксированным купоном. Варицкий из БКС обходит стороной бумаги застройщиков и лизинговых компаний, предпочитая выпуски рейтинга ААА со сроком погашения от года до двух лет — например, Сбербанка с погашением в июне 2028 года и "Яндекса" в феврале 2028-го, оба дают доходность выше 15% годовых.

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рынок, кристалл, риком-траст, финансы, forbes