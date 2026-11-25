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Организатор конкурса "Мисс Россия" перешел компании "Атернум Капитал"
Организатор конкурса "Мисс Россия" перешел компании "Атернум Капитал" - 25.11.2026, ПРАЙМ
Организатор конкурса "Мисс Россия" перешел компании "Атернум Капитал"
Компания "Национальный конкурс красоты", которая является организатором ежегодного конкурса "Мисс Россия", полностью перешла компании "Атернум Капитал", следует | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:27+0300
2026-11-25T13:27+0300
2026-11-25T13:27+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Компания "Национальный конкурс красоты", которая является организатором ежегодного конкурса "Мисс Россия", полностью перешла компании "Атернум Капитал", следует из материалов ЕГРЮЛ.
Ранее "Национальный конкурс красоты" принадлежал холдингу "Русский стандарт". Изменения в структуре владения произошли в середине сентября текущего года. В свою очередь "Атернум капитал" создан незадолго до сделки - 7 сентября. Учредителем фирмы по данным информационного сервиса "БИР-Аналитик" является "КСП Капитал управление активами".
Национальный конкурс "Мисс Россия" является крупнейшим проектом страны в области красоты. В настоящее время он проходит при поддержке министерства культуры России. На сегодня отборочные туры конкурса проводятся в 85 субъектах страны, в кастингах принимают участие более 75 тысяч девушек.
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бизнес, финансы, банки, русский стандарт
Бизнес, Финансы, Банки, Русский стандарт
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Компания "Национальный конкурс красоты", которая является организатором ежегодного конкурса "Мисс Россия", полностью перешла компании "Атернум Капитал", следует из материалов ЕГРЮЛ.
Ранее "Национальный конкурс красоты" принадлежал холдингу "Русский стандарт". Изменения в структуре владения произошли в середине сентября текущего года. В свою очередь "Атернум капитал" создан незадолго до сделки - 7 сентября. Учредителем фирмы по данным информационного сервиса "БИР-Аналитик" является "КСП Капитал управление активами".
Национальный конкурс "Мисс Россия" является крупнейшим проектом страны в области красоты. В настоящее время он проходит при поддержке министерства культуры России. На сегодня отборочные туры конкурса проводятся в 85 субъектах страны, в кастингах принимают участие более 75 тысяч девушек.