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В московских аэропортах нет отмен рейсов по метеоусловиям
В московских аэропортах нет отмен рейсов по метеоусловиям - 25.11.2026, ПРАЙМ
В московских аэропортах нет отмен рейсов по метеоусловиям
Отмен рейсов по метеоусловиям в аэропортах московского авиаузла нет, 17 вылетов задержаны, сообщила Росавиация. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T23:10+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Отмен рейсов по метеоусловиям в аэропортах московского авиаузла нет, 17 вылетов задержаны, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия. По данным на 21:00 мск выполнено 854 рейса, по метеоусловиям отмен рейсов не было. Задержаны из-за сложных метеоусловий — 17 рейсов", - говорится в сообщении.
Аэропорты задействуют дополнительный персонал для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров, отметили в Росавиации. Службы оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды.
Ведомство напомнило, что в случае задержек авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги, в том числе предоставлять напитки и питание, а также организовать размещение пассажиров в гостинице.
"Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. Безопасность полетов – приоритет", - указано в сообщении.
Работа воздушного транспорта в московском регионе продолжает находиться на особом контроле Минтранса, Росавиации и Ространснадзора.
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Бизнес, РОССИЯ, Внуково, Домодедово, жуковский, Росавиация, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Отмен рейсов по метеоусловиям в аэропортах московского авиаузла нет, 17 вылетов задержаны, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия. По данным на 21:00 мск выполнено 854 рейса, по метеоусловиям отмен рейсов не было. Задержаны из-за сложных метеоусловий — 17 рейсов", - говорится в сообщении.
Аэропорты задействуют дополнительный персонал для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров, отметили в Росавиации. Службы оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды.
Ведомство напомнило, что в случае задержек авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги, в том числе предоставлять напитки и питание, а также организовать размещение пассажиров в гостинице.
"Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. Безопасность полетов – приоритет", - указано в сообщении.
Работа воздушного транспорта в московском регионе продолжает находиться на особом контроле Минтранса, Росавиации и Ространснадзора.