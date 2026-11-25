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В московских аэропортах нет отмен рейсов по метеоусловиям

В московских аэропортах нет отмен рейсов по метеоусловиям - 25.11.2026, ПРАЙМ

В московских аэропортах нет отмен рейсов по метеоусловиям

Отмен рейсов по метеоусловиям в аэропортах московского авиаузла нет, 17 вылетов задержаны, сообщила Росавиация. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T23:10+0300

2026-11-25T23:10+0300

2026-11-25T23:10+0300

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аэропорт шереметьево

аэропорт внуково

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Отмен рейсов по метеоусловиям в аэропортах московского авиаузла нет, 17 вылетов задержаны, сообщила Росавиация. "Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия. По данным на 21:00 мск выполнено 854 рейса, по метеоусловиям отмен рейсов не было. Задержаны из-за сложных метеоусловий — 17 рейсов", - говорится в сообщении. Аэропорты задействуют дополнительный персонал для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров, отметили в Росавиации. Службы оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды. Ведомство напомнило, что в случае задержек авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги, в том числе предоставлять напитки и питание, а также организовать размещение пассажиров в гостинице. "Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. Безопасность полетов – приоритет", - указано в сообщении. Работа воздушного транспорта в московском регионе продолжает находиться на особом контроле Минтранса, Росавиации и Ространснадзора.

внуково

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