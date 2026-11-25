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Американская компания выпустила аналог "Оземпика" в виде шоколада
Американская компания выпустила аналог "Оземпика" в виде шоколада - 25.11.2026, ПРАЙМ
Американская компания выпустила аналог "Оземпика" в виде шоколада
Американская телемедицинская компания Journi Health начала продавать шоколад для похудения, содержащий действующее вещество препарата из той же группы, что и... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:45+0300
2026-11-25T12:45+0300
2026-11-25T12:45+0300
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общество
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Американская телемедицинская компания Journi Health начала продавать шоколад для похудения, содержащий действующее вещество препарата из той же группы, что и "Оземпик", сообщает журнал Wired. В состав шоколада под названием "Melt" входит орфорглипрон, который используется в таблетках для похудения Foundayo американской фармацевтической компании Eli Lily. Препарат относится к той же группе лекарственных средств, что и "Оземпик" датской компании Novo Nordisk. Шоколад отпускается по рецепту и рассчитан на прием один раз в день. Стоимость месячной подписки, включающей 24 кусочка шоколада и дистанционную консультацию врача, составляет 189 долларов. По словам основательницы Journi Health Луны Ю, продукт предназначен для людей, которым трудно делать инъекции или глотать таблетки, а также для тех, кто стремится поддерживать свой вес. При этом продукт не получил одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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бизнес, здоровье, оземпик, сша, шоколад, общество
Бизнес, Здоровье, Оземпик, США, шоколад, Общество
ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Американская телемедицинская компания Journi Health начала продавать шоколад для похудения, содержащий действующее вещество препарата из той же группы, что и "Оземпик", сообщает журнал Wired.
В состав шоколада под названием "Melt" входит орфорглипрон, который используется в таблетках для похудения Foundayo американской фармацевтической компании Eli Lily. Препарат относится к той же группе лекарственных средств, что и "Оземпик" датской компании Novo Nordisk.
Шоколад отпускается по рецепту и рассчитан на прием один раз в день. Стоимость месячной подписки, включающей 24 кусочка шоколада и дистанционную консультацию врача, составляет 189 долларов.
По словам основательницы Journi Health Луны Ю, продукт предназначен для людей, которым трудно делать инъекции или глотать таблетки, а также для тех, кто стремится поддерживать свой вес.
При этом продукт не получил одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).