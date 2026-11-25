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Пакистан предложил увеличить товарооборот с Россией до пяти миллиардов долларов

Пакистан предложил увеличить товарооборот с Россией до пяти миллиардов долларов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Пакистан предложил увеличить товарооборот с Россией до пяти миллиардов долларов

Пакистан считает необходимым увеличить двусторонний товарооборот с Россией до 5 миллиардов долларов, заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:53+0300

2026-11-25T12:53+0300

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мировая экономика

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москва

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пакистан считает необходимым увеличить двусторонний товарооборот с Россией до 5 миллиардов долларов, заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари. "Нам необходимо увеличить объем нашего товарооборота до 5 миллиардов долларов", - сказал Легари. В среду в Москве проходит 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии. Легари выступает председателем пакистанской части МПК, министр энергетики РФ Сергей Цивилев - председателем российской части.

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россия, мировая экономика, пакистан, москва, сергей цивилев