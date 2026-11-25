https://1prime.ru/20261125/pakistan-875535577.html
Пакистан призвал установить альтернативные банковские каналы с Россией
Пакистан призвал установить альтернативные банковские каналы с Россией - 25.11.2026, ПРАЙМ
Пакистан призвал установить альтернативные банковские каналы с Россией
Пакистан призвал установить альтернативные банковские каналы для взаимодействия с Россией, сообщил министр энергетики исламской республики Аваис Легари. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:56+0300
2026-11-25T12:56+0300
2026-11-25T12:56+0300
россия
финансы
пакистан
москва
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875535577.jpg?1795600602
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пакистан призвал установить альтернативные банковские каналы для взаимодействия с Россией, сообщил министр энергетики исламской республики Аваис Легари.
В среду в Москве проходит 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии. Легари выступает председателем пакистанской части МПК, министр энергетики РФ Сергей Цивилев - председателем российской части.
"Торговля и инвестиции должны оставаться в центре наших торгово-экономических отношений. Мы должны установить альтернативные банковские каналы нашего взаимодействия. Это потребует сотрудничества (банковских - ред.) институтов, государства и частного сектора", - сказал Легари.
По его словам, подписание программы по экономическому сотрудничеству между Пакистаном и Россией в 2026-2030 годах определит структуру для экономического сотрудничества на ближайшие пять лет.
"Это отражает наши намерения углубить сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, а также поддержать взаимодействие между компаниями и институтами", - уточнил министр.
пакистан
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, пакистан, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, Финансы, ПАКИСТАН, МОСКВА, Сергей Цивилев
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пакистан призвал установить альтернативные банковские каналы для взаимодействия с Россией, сообщил министр энергетики исламской республики Аваис Легари.
В среду в Москве проходит 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии. Легари выступает председателем пакистанской части МПК, министр энергетики РФ Сергей Цивилев - председателем российской части.
"Торговля и инвестиции должны оставаться в центре наших торгово-экономических отношений. Мы должны установить альтернативные банковские каналы нашего взаимодействия. Это потребует сотрудничества (банковских - ред.) институтов, государства и частного сектора", - сказал Легари.
По его словам, подписание программы по экономическому сотрудничеству между Пакистаном и Россией в 2026-2030 годах определит структуру для экономического сотрудничества на ближайшие пять лет.
"Это отражает наши намерения углубить сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, а также поддержать взаимодействие между компаниями и институтами", - уточнил министр.