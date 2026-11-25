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Пакистан призвал установить альтернативные банковские каналы с Россией

Пакистан призвал установить альтернативные банковские каналы с Россией - 25.11.2026, ПРАЙМ

Пакистан призвал установить альтернативные банковские каналы с Россией

Пакистан призвал установить альтернативные банковские каналы для взаимодействия с Россией, сообщил министр энергетики исламской республики Аваис Легари. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:56+0300

2026-11-25T12:56+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пакистан призвал установить альтернативные банковские каналы для взаимодействия с Россией, сообщил министр энергетики исламской республики Аваис Легари. В среду в Москве проходит 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии. Легари выступает председателем пакистанской части МПК, министр энергетики РФ Сергей Цивилев - председателем российской части. "Торговля и инвестиции должны оставаться в центре наших торгово-экономических отношений. Мы должны установить альтернативные банковские каналы нашего взаимодействия. Это потребует сотрудничества (банковских - ред.) институтов, государства и частного сектора", - сказал Легари. По его словам, подписание программы по экономическому сотрудничеству между Пакистаном и Россией в 2026-2030 годах определит структуру для экономического сотрудничества на ближайшие пять лет. "Это отражает наши намерения углубить сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, а также поддержать взаимодействие между компаниями и институтами", - уточнил министр.

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россия, финансы, пакистан, москва, сергей цивилев