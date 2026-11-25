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Пакистан и Россия запустят тестовую железнодорожную перевозку грузов
Пакистан и Россия запустят тестовую железнодорожную перевозку грузов - 25.11.2026, ПРАЙМ
Пакистан и Россия запустят тестовую железнодорожную перевозку грузов
Тестовая железнодорожная перевозка грузов между Пакистаном и Россией по международному транспортному коридору (МТК) "Север - Юг" будет запущена в самом... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:07+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Тестовая железнодорожная перевозка грузов между Пакистаном и Россией по международному транспортному коридору (МТК) "Север - Юг" будет запущена в самом ближайшем будущем, сообщил министр энергетики Пакистана Аваис Легари.
В среду в Москве проходит 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии. Легари выступает председателем пакистанской части МПК, министр энергетики РФ Сергей Цивилев - председателем российской части.
Как уточнил министр энергетики исламской республики, изначально дата отправки пилотного грузового поезда между Пакистаном и Россией была назначена на февраль 2025 года, но "из-за некоторых проблем с безопасностью она была отложена".
"Мы ожидаем, что на этот раз она действительно состоится в самом ближайшем будущем. Мы скрестили пальцы - это должно произойти", - сказал он журналистам по итогам заседания межправкомиссии.
По его словам, пакистанская сторона рассматривает этот проект как один из наиболее важных в экономическом сотрудничестве Исламабада и Москвы.
Как сообщали РИА Новости в Минтрансе РФ в августе, Россия и Пакистан прорабатывают параметры, в том числе маршрут, номенклатуру груза, тарифы и сроки доставки, тестовой перевозки грузов по МТК "Север - Юг". Тестовая отправка, пояснили там, позволит проверить готовность коридора и отработать технологию передачи груза на межгосударственном уровне. В российском ведомстве добавили, что дата тестовой перевозки будет определена по согласованию с пакистанской стороной и транзитными государствами.
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бизнес, пакистан, москва, исламабад, сергей цивилев
Бизнес, ПАКИСТАН, МОСКВА, Исламабад, Сергей Цивилев
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Тестовая железнодорожная перевозка грузов между Пакистаном и Россией по международному транспортному коридору (МТК) "Север - Юг" будет запущена в самом ближайшем будущем, сообщил министр энергетики Пакистана Аваис Легари.
В среду в Москве проходит 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии. Легари выступает председателем пакистанской части МПК, министр энергетики РФ Сергей Цивилев - председателем российской части.
Как уточнил министр энергетики исламской республики, изначально дата отправки пилотного грузового поезда между Пакистаном и Россией была назначена на февраль 2025 года, но "из-за некоторых проблем с безопасностью она была отложена".
"Мы ожидаем, что на этот раз она действительно состоится в самом ближайшем будущем. Мы скрестили пальцы - это должно произойти", - сказал он журналистам по итогам заседания межправкомиссии.
По его словам, пакистанская сторона рассматривает этот проект как один из наиболее важных в экономическом сотрудничестве Исламабада и Москвы.
Как сообщали РИА Новости в Минтрансе РФ в августе, Россия и Пакистан прорабатывают параметры, в том числе маршрут, номенклатуру груза, тарифы и сроки доставки, тестовой перевозки грузов по МТК "Север - Юг". Тестовая отправка, пояснили там, позволит проверить готовность коридора и отработать технологию передачи груза на межгосударственном уровне. В российском ведомстве добавили, что дата тестовой перевозки будет определена по согласованию с пакистанской стороной и транзитными государствами.