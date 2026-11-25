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Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-октябре снизился на 5,6%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-октябре снизился на 5,6% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-октябре снизился на 5,6%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-октябре 2026 года снизился на 5,6% в годовом выражении, до 87,9 миллиона пассажиров, следует из данных... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:47+0300

2026-11-25T16:47+0300

2026-11-25T17:07+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-октябре 2026 года снизился на 5,6% в годовом выражении, до 87,9 миллиона пассажиров, следует из данных Росавиации, которые изучило РИА Новости.Так, в январе-октябре 2026 года авиакомпании России перевезли 87,86 миллиона человек, тогда как за аналогичный период 2025 года перевозки составили 93,05 миллиона пассажиров.При этом за октябрь пассажиропоток российских авиаперевозчиков составил 8,29 миллиона человек, на 10,5% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.Основное падение затронуло внутренние авиаперелеты - показатель пассажиропотока на рейсах по России за 10 месяцев снизился на 7,5% в годовом выражении, до 64,8 миллиона человек. Авиаперевозки на международных линиях при этом слегка подросли - на 0,2%, до 23,1 миллиона пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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