https://1prime.ru/20261125/patrushev-875550706.html
Патрушев оценил темпы роста стоимости продовольствия в России
Патрушев оценил темпы роста стоимости продовольствия в России - 25.11.2026, ПРАЙМ
Патрушев оценил темпы роста стоимости продовольствия в России
Темпы роста стоимости продовольственной продукции в России в настоящее время ниже общего уровня инфляции, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T17:15+0300
2026-11-25T17:15+0300
2026-11-25T17:15+0300
россия
сельское хозяйство
дмитрий патрушев
минсельхоз
минпромторг
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста стоимости продовольственной продукции в России в настоящее время ниже общего уровня инфляции, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
"Агропромышленный комплекс России обеспечивает стабильный выпуск широкого ассортимента продукции. И в целом на данный момент темпы роста стоимости продовольствия ниже общего уровня инфляции", - сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении правительства.
Он подчеркнул, что правительство России для сохранения баланса осуществляет непрерывный мониторинг товарных запасов и цен. Кроме того, для стимулирования производства отрасли предоставлен целый комплекс мер господдержки. Вице-премьер добавил, что необходимо грамотно соблюдать баланс, чтобы стремление ограничить рост производственных цен не привел к дефициту продукции.
"ФАС и Минсельхозу поставлена задача проанализировать ценообразование на товары, стоимость которых растет наибольшими темпами. Кроме того, Минсельхозу совместно с Минпромторгом поручено обеспечить наращивание объемов прямых закупок продовольственных товаров со стороны торговых сетей у производителей", - говорится в сообщении правительства.
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россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, минсельхоз, минпромторг
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз, Минпромторг
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста стоимости продовольственной продукции в России в настоящее время ниже общего уровня инфляции, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
"Агропромышленный комплекс России обеспечивает стабильный выпуск широкого ассортимента продукции. И в целом на данный момент темпы роста стоимости продовольствия ниже общего уровня инфляции", - сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении правительства.
Он подчеркнул, что правительство России для сохранения баланса осуществляет непрерывный мониторинг товарных запасов и цен. Кроме того, для стимулирования производства отрасли предоставлен целый комплекс мер господдержки. Вице-премьер добавил, что необходимо грамотно соблюдать баланс, чтобы стремление ограничить рост производственных цен не привел к дефициту продукции.
"ФАС и Минсельхозу поставлена задача проанализировать ценообразование на товары, стоимость которых растет наибольшими темпами. Кроме того, Минсельхозу совместно с Минпромторгом поручено обеспечить наращивание объемов прямых закупок продовольственных товаров со стороны торговых сетей у производителей", - говорится в сообщении правительства.