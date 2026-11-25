https://1prime.ru/20261125/patrushev-875550706.html

Патрушев оценил темпы роста стоимости продовольствия в России

Патрушев оценил темпы роста стоимости продовольствия в России - 25.11.2026, ПРАЙМ

Патрушев оценил темпы роста стоимости продовольствия в России

Темпы роста стоимости продовольственной продукции в России в настоящее время ниже общего уровня инфляции, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:15+0300

2026-11-25T17:15+0300

2026-11-25T17:15+0300

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сельское хозяйство

дмитрий патрушев

минсельхоз

минпромторг

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста стоимости продовольственной продукции в России в настоящее время ниже общего уровня инфляции, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. "Агропромышленный комплекс России обеспечивает стабильный выпуск широкого ассортимента продукции. И в целом на данный момент темпы роста стоимости продовольствия ниже общего уровня инфляции", - сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении правительства. Он подчеркнул, что правительство России для сохранения баланса осуществляет непрерывный мониторинг товарных запасов и цен. Кроме того, для стимулирования производства отрасли предоставлен целый комплекс мер господдержки. Вице-премьер добавил, что необходимо грамотно соблюдать баланс, чтобы стремление ограничить рост производственных цен не привел к дефициту продукции. "ФАС и Минсельхозу поставлена задача проанализировать ценообразование на товары, стоимость которых растет наибольшими темпами. Кроме того, Минсельхозу совместно с Минпромторгом поручено обеспечить наращивание объемов прямых закупок продовольственных товаров со стороны торговых сетей у производителей", - говорится в сообщении правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, минсельхоз, минпромторг