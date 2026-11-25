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В Совфеде предупредили о риске утечки данных через чужой пауэрбанк

В Совфеде предупредили о риске утечки данных через чужой пауэрбанк - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Совфеде предупредили о риске утечки данных через чужой пауэрбанк

Подключение смартфона к чужому пауэрбанку или общественному USB-порту может открыть мошенникам доступ к фотографиям документов и контактам, если пользователь... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:02+0300

2026-11-25T09:02+0300

2026-11-25T09:02+0300

технологии

общество

мошенники

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Подключение смартфона к чужому пауэрбанку или общественному USB-порту может открыть мошенникам доступ к фотографиям документов и контактам, если пользователь машинально разрешит передачу данных, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Он напомнил, что обычному внешнему аккумулятору для зарядки не нужен доступ к содержимому телефона, однако через USB можно передавать не только питание, но и данные. "В зависимости от модели телефона и выданного разрешения подключенному устройству могут стать доступны фотографии, контакты или другие файлы. Это не означает автоматического доступа к банковскому приложению. Однако снимки документов и сведения из адресной книги могут пригодиться мошенникам для дальнейшего обмана - например, чтобы обратиться к вашим близким от вашего имени", - предупредил сенатор. Если при подключении к чужому пауэрбанку телефон предлагает разрешить обмен файлами или спрашивает, доверяете ли вы подключенному устройству, этот запрос не следует воспринимать как условие зарядки, уточнил собеседник агентства. "Если вы подключили телефон или планшет только ради зарядки, отклоните запрос на передачу данных либо выберите режим "Только зарядка", если он доступен. Если после отказа зарядка не идет, лучше отключить кабель и найти другой источник питания", - посоветовал Шейкин. Он рекомендовал в общественных местах пользоваться своим пауэрбанком или подключать собственный адаптер к обычной розетке. "Если вы все же одолжили зарядку, подключайте телефон сами и смотрите, какие уведомления появляются на экране. Даже когда заряд нужен срочно, не стоит забывать о безопасности вашего устройства и данных, которые на нем хранятся", - подчеркнул сенатор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , мошенники