https://1prime.ru/20261125/pensiya-875524130.html

Названы регионы с самыми высокими социальными пенсиями

Названы регионы с самыми высокими социальными пенсиями - 25.11.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми высокими социальными пенсиями

Чукотский автономный округ, Магаданская область и Камчатский край стали лидерами по среднему размеру социальных пенсий по данным на 1 октября 2026 года, следует | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:54+0300

2026-11-25T09:54+0300

2026-11-25T10:38+0300

пенсии

россия

общество

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Чукотский автономный округ, Магаданская область и Камчатский край стали лидерами по среднему размеру социальных пенсий по данным на 1 октября 2026 года, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, в Чукотском автономном округе данный показатель составил 28 184 рубля, в Магаданской области - 25 679 рублей, в Камчатском крае - 25 499 рублей. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ (23 434 рубля), Сахалинская область (22 686 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (22 212 рублей), Мурманская область (21 893 рубля), Якутия (21 714 рублей), Ненецкий автономный округ (20 897 рублей) и Тюменская область (20 706 рублей). Наименьший средний размер социальных пенсий выплачивают в Крыму (14 320 рублей), Пензенской области (14 346 рублей), Кабардино-Балкарии (14 375 рублей), Брянской области (14 491 рубль) и Чувашии (14 546 рублей). В среднем по стране на 1 октября текущего года данный показатель составил 16 568 рублей, год назад он был 15 514 рублей. Социальная пенсия - это ежемесячная государственная выплата, которая предоставляется гражданам, постоянно проживающим в России и не имеющим права на страховую пенсию из-за отсутствия необходимого трудового стажа или пенсионных баллов.

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пенсии, россия, общество