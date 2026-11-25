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В аэропортах Пензы и Ульяновска сняли временные ограничения

В аэропортах Пензы и Ульяновска сняли временные ограничения - 25.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Пензы и Ульяновска сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Ульяновска, сообщила Росавиация. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T07:44+0300

2026-11-25T07:44+0300

2026-11-25T07:44+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Пенза, Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

ульяновск

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бизнес, россия, ульяновск, росавиация